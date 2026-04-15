¿Excitación por las lágrimas? La extraña definición de la dacrifilia

La dacrifilia, también conocida como dacrilagnia, es una parafilia en la que una persona siente atracción, placer o incluso excitación al ver a alguien llorar, sollozar o mostrar tristeza. Dicho en palabras simples, es cuando las lágrimas generan algún tipo de interés emocional o íntimo.

Pero para entenderlo mejor, primero hay que saber qué es una parafilia. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, se trata de una condición en la que la excitación sexual de una persona está ligada a fantasías o situaciones poco comunes, que pueden llegar a volverse importantes dentro de su conducta.

En el caso de la dacrifilia, puede presentarse de distintas formas: desde quienes sienten una conexión emocional intensa al consolar a alguien, hasta quienes encuentran atractivo el acto de ver llorar en sí.

Uno de los estudios más importantes sobre este tema fue realizado por la Nottingham Trent University, en Reino Unido. Los psicólogos Richard Greenhill y Mark D. Griffiths analizaron testimonios de personas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Rumanía y Bélgica, para entender cómo se vive esta parafilia.

A partir de esa investigación, se identificaron tres formas principales en las que puede manifestarse la dacrifilia:

Por un lado, está la dacrifilia compasiva, donde la atracción surge al consolar a alguien. En estos casos, las lágrimas generan una respuesta emocional fuerte, incluso de cuidado o protección.

También existe la dinámica de dominación y sumisión, donde el llanto aparece dentro de una interacción. Aquí, algunas personas se excitan llorando, mientras que otras lo hacen al provocar ese llanto, ya sea desde lo emocional o lo físico.

Y por último, hay quienes se enfocan en aspectos muy específicos, como el gesto de los labios al llorar, encontrando atractivo ese detalle en particular.

Los hallazgos sugieren que existen distintos matices dentro de esta parafilia. Incluso se ha hablado de una dacrifilia pasiva, donde alguien obtiene placer al observar a una pareja en la que una de las personas llora.

En general, la dacrifilia es poco común y suele generar curiosidad. Sin embargo, como ocurre con muchas parafilias, no necesariamente es algo negativo, siempre y cuando se dé de forma consensuada y no cause daño a otra persona.

Hasta ahora, este fenómeno sigue moviéndose entre lo emocional, lo psicológico y lo íntimo.

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