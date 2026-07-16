Lionel Messi no deja de ser noticia por su participación en el Mundial 2026; sin embargo, fuera de las canchas, el capitán de la Selección de Argentina también forma parte de otro equipo junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos.

El futbolista ha formado un hogar que con frecuencia roba reflectores durante las celebraciones deportivas y los eventos públicos. Si alguna vez te has preguntado quiénes son los hijos de Messi y Antonela, aquí te contamos lo que se sabe sobre cada uno de ellos y si realmente podrían seguir los pasos de su famoso padre.

¿Quiénes son los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo? IG

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: así formaron una de las familias más famosas del futbol

La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo comenzó cuando ambos eran niños en Rosario, Santa Fe. El futbolista conoció a Antonela gracias a Lucas Scaglia, uno de sus mejores amigos y primo de ella.

Aunque la carrera deportiva llevó a Messi a España desde muy joven, la relación continuó con el paso de los años hasta convertirse en una de las más sólidas del deporte internacional.

Tras varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 30 de junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y figuras del futbol mundial. Desde entonces, Antonela ha acompañado al argentino durante distintas etapas de su carrera, incluida la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y su llegada al Inter Miami.

Antes de casarse, ambos ya habían formado una familia. Actualmente son padres de tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, quienes suelen aparecer junto a ellos durante premiaciones, festejos deportivos y publicaciones especiales en redes sociales.

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi Instagram @antonelaroccuzzo

¿Quiénes son Thiago, Mateo y Ciro, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

Cada uno de los hijos del astro argentino tiene una personalidad distinta, característica que incluso el propio Lionel Messi ha mencionado en diversas entrevistas.

Thiago Messi

Thiago nació el 2 de noviembre de 2012 y es el hijo mayor del matrimonio. Desde pequeño ha acompañado a su padre en algunos de los momentos más importantes de su carrera, como las celebraciones con la Selección de Argentina y las ceremonias de premiación.

Quienes siguen de cerca a la familia destacan que suele mostrarse tranquilo, reservado y con una personalidad más serena que la de sus hermanos.

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Mateo Messi

El segundo hijo de la familia nació el 11 de septiembre de 2015. Mateo se ha ganado la simpatía de los aficionados gracias a su carácter extrovertido y divertido, cualidades que suelen reflejarse en los videos y fotografías que Antonela comparte en redes sociales.

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Ciro Messi

El menor de la familia nació el 10 de marzo de 2018. Con frecuencia aparece junto a sus hermanos en actividades deportivas, celebraciones familiares y algunos eventos relacionados con la carrera de su padre.

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¿Los hijos de Lionel Messi también juegan futbol? Esto se sabe de su formación deportiva

Como era de esperarse, la pasión por el futbol también llegó a Thiago, Mateo y Ciro. Además de apoyar a su padre en los partidos más importantes, los tres practican este deporte desde pequeños.

Actualmente forman parte de las categorías infantiles de la Academia del Inter Miami, club al que Lionel Messi llegó en 2023. Ahí participan en entrenamientos y torneos de formación acordes con su edad, sin que exista una presión pública para que desarrollen una carrera profesional.

Cada uno ha mostrado cualidades distintas dentro del terreno de juego. Thiago suele desempeñarse en el mediocampo. Sobre sus hijos, Messi habló durante una entrevista con Marcelo Tinelli para el programa Los Ángeles de la Mañana, de América TV, donde explicó cómo vive cada uno el futbol.

Thiago es más sensible y lo asimila de peor manera si le decís algo malo. Pero hoy, que está más grande, entiende mucho más y juega. Él mismo ya se da cuenta o siente cuando hace algo bien o algo mal y me busca para hablar y comentar.

Sobre Mateo, el futbolista comentó que tiene un carácter completamente diferente.

Le podés decir cualquier cosa. Si está bien o mal, él lo toma de la misma manera.

En el caso de Ciro, Messi aseguró que comparte varios rasgos de su personalidad.

Ciro es muy parecido a mí, en el carácter. Lo hablamos mucho con Antonela porque cada vez tiene más cosas de mi personalidad. Yo soy raro también, tengo mis locuras, mis momentos. Por ahí están todos jugando y él no participa porque no le importa lo que están jugando o está en otra.

Los tres también han destacado en torneos juveniles organizados por el Inter Miami. En 2025, la familia celebró un campeonato obtenido por los hermanos y Antonela compartió el momento en Instagram con una serie de fotografías acompañadas del mensaje: "¡Campeones por tres! @intermiamicf_academy".

Aunque sus hijos muestran interés por el futbol, tanto Messi como Antonela han dejado claro que su prioridad es que disfruten el deporte sin la presión de seguir el legado de uno de los mejores jugadores de la historia.

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¿Cómo protegen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo la privacidad de sus hijos pese a la fama?

Aunque forman parte de una de las familias más conocidas del mundo, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo han procurado mantener un equilibrio entre la vida pública y la privada de sus hijos.

Las apariciones de Thiago, Mateo y Ciro suelen limitarse a celebraciones deportivas, vacaciones familiares o publicaciones especiales en las redes sociales de Antonela. Fuera de esos momentos, la pareja evita compartir detalles sobre su rutina escolar o aspectos personales de su crecimiento.

Esta decisión les ha permitido crecer lejos del constante escrutinio mediático, aun cuando millones de seguidores permanecen atentos a cada nueva fotografía familiar.

Actualmente, la familia reside en Miami, Florida, donde Messi continúa su carrera con el Inter Miami, mientras Antonela desarrolla diversos proyectos personales y acompaña el crecimiento de sus hijos.

Con personalidades distintas y un gusto compartido por el futbol, Thiago, Mateo y Ciro comienzan a escribir su propia historia. Aunque el apellido Messi despierta expectativas en todo el mundo, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo han apostado por ofrecerles una infancia equilibrada, en la que el deporte sea una pasión y no una obligación.