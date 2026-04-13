¿Sabes dónde comprar la Army Bomb original para el concierto de BTS en México? Estamos a menos de un mes para ver a la banda de k-pop en nuestro país, ¡no te quedes sin la lightstick!

Este dispositivo no es solo una linterna elegante; es el vínculo tecnológico que permite a miles de personas sincronizarse en un océano de luz, creando coreografías lumínicas que dejan sin aliento tanto a los artistas como al público.

En México, donde la pasión por BTS ha roto todas las fronteras, conseguir la versión oficial se ha convertido en una misión épica para quienes desean vivir la experiencia completa del “BTS World Tour Arirang” en el Estadio GNP Seguros.

Si eres parte del ARMY que cuenta los días para mayo de 2026, saca tu libreta de notas: vamos a descifrar el mapa para encontrar una Army Bomb para México y así tu única preocupación en el concierto sea gritar los fanchants a todo pulmón.

¿Dónde comprar la Army Bomb para el concierto de BTS? Wallpapers BTS

¿Dónde puedes comprar la Army Bomb para el concierto de BTS?

Weverse Shop

La fuente primaria y más segura para comprar una Army Bomb es en la aplicación Weverse shop, de la plataforma Weverse. Aquí encuentras todo tipo de mercancía de BTS, gestionada directamente por HYBE y es el único lugar donde tienes la garantía total de recibir un producto de fábrica.

Sin embargo, comprar aquí desde México requiere enfrentarse a los costos de envío desde Corea del Sur, que a menudo pueden igualar o superar el precio del mismo lightstick. Además, existe el factor aduanal: al ingresar a México, los paquetes pueden ser retenidos o generar impuestos adicionales de importación si superan ciertos montos.

Toma en cuenta que al día de hoy, las Army Bom están agotadas en Weverse; sin embargo, es posible que hagan re-stock y puedas recogerla en México durante el concierto en mayo, pues es una línea que están siguiendo en otros recintos.

Tiendas en línea

Amazon, mercado Libre, Shopee o Facebook Marketplace pueden ofrecerte Army Bomb de forma inmediata; no obstante, este es el terreno donde más precaución se debe tener.

Si vas a comprar por estos intermediarios, busca siempre vendedores que tengan la etiqueta de "Mercado Líder" o que el producto sea "Enviado por Amazon". Lee las reseñas detenidamente, especialmente aquellas que mencionan que el dispositivo sí se conecta a la aplicación oficial “BTS Official Lightstick".

Si ves un precio demasiado bajo (por debajo de los 800-900 pesos mexicanos), lo más probable es que se trate de una réplica tipo "fan-made".

¿Dónde comprar la Army Bomb para el concierto de BTS? Weverse

Tiendas de K-pop

Ya sea tiendas físicas o por redes sociales tienen la capacidad de conseguir Army Bomb para el concierto de BTS, incluso hace unas semanas se encargaron de hacer pedidos en preventa.

Estas tiendas compran grandes volúmenes en Corea y los revenden localmente, facilitando el pago en pesos mexicanos y ofreciendo envíos nacionales más rápidos.

La ventaja aquí es que puedes ver la caja, revisar los sellos de autenticidad (como el holograma de HYBE) y, en algunos casos, probar la conectividad Bluetooth antes de salir del establecimiento.

Compra el día del concierto

Como sucedió durante el concierto de J-Hope en México en 2025, es muy probable que se instalen puestos de mercancía oficial dentro y fuera del Estadio GNP Seguros donde podrás encontrar la Army Bomb.

La ventaja indiscutible es la garantía de originalidad total. Además, suelen ofrecer un servicio de ayuda para emparejar tu luz con tu asiento apenas la compras. El gran problema es el stock limitado y las filas kilométricas. En giras anteriores, las Army Bombs se han agotado incluso antes de que la primera persona de la fila general logre entrar al estadio.

¿Dónde comprar la Army Bomb para el concierto de BTS? Weverse

¿Qué versión de Army Bomb debes comprar?

Existen diversas opciones de Army Bomb de BTS y, más recientemente, se lanzó la versión 4, que es la del costo más elevado (hasta más de 2 mil pesos mexicano).

La buena noticia es que para los conciertos de BTS en mayo en México, las versiones de Army Bomb 3 y SE todavía podrán vincularse por medio de la aplicación. Aunque para mediados de 2026, ninguna de estas podrá funcionar en los próximos conciertos (de forma sincronizada, solo manual).

¿Cómo identificar una Army Bomb original?