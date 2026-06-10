¿Tarifazo por Mundial? Turista japonés paga taxi con tarjeta en México y ‘le bajan’ 13 mil pesos

Un turista japonés denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un cobro excesivo por parte de un taxi en México; presuntamente, le cobró 13 mil pesos por un viaje de 5 minutos, previo al Mundial 2026.

En X, antes Twitter, el usuario @unparunpayes hizo pública su inconformidad y denunció lo que le había ocurrido al tomar un taxi en territorio mexicano.

Unparunpa de visita en México por el Mundial 2026

Turista japonés denuncia cobro excesivo en México. Especial

Unparunpa es un popular creador de contenido japonés conocido por sus videos de humor, imitaciones y sketches sobre la vida escolar y el futbol. Su contenido alcanza millones de seguidores en distintas plataformas, especialmente TikTok, YouTube e Instagram.

Tiene colaboraciones en campañas publicitarias y proyectos relacionados con el futbol, incluyendo promociones vinculadas a competiciones internacionales.

Recientemente, a través de sus redes, el creador de contenido informó que se encuentra en México en el contexto de actividades relacionadas con el futbol y el Mundial 2026.

Sin embargo, lo que llamó la atención y la razón por lo que su nombre es tendencia, es porque denunció en X un presunto cobro irregular por un viaje de taxi durante su visita a tierra azteca.

Turista japonés paga 13 mil pesos a taxi por viaje de 5 minutos

Turista japonés denuncia cobro excesivo en México. Especial

A través de su cuenta, el influencer japonés informó que había pagado con tarjeta su viaje en taxi y, tras notar algo extraño, se dio cuenta que el conductor le había cobrado más de 10 mil pesos.

Pagué un taxi con tarjeta en México y, como algo me pareció sospechoso, revisé el comprobante. Resulta que me cobraron 120 mil. (El trayecto duró apenas 5 minutos). ¿Pero qué demonios es esto, en serio?", escribió.

El turista japonés acompañó el texto en donde se ve con una expresión seria, visiblemente enojado por el presunto abuso del taxista en el país, desconociendo si se trató de un ‘tarifazo’ por el Mundial 2026.

Cabe destacar que el usuario no precisó en qué ciudad ocurrió ni si se presentó una queja formal, pero su. testimonio generó preocupación. Ante ello, usuarios se solidarizaron y le dejaron comentarios como:

Es que ese tipo de cosas y ano tienen remedio.

En el extranjero hay que tener cuidado o te pasan por encima.

S demasiado impactante.

Vamos a pedir VAR.

Hay que saber usar efectivo o Uber.

Quizás no debas usar la tarjeta.

Lo siento mucho, en verdad.

Creo que te robaron en México.

Alertan por fraudes y estafas

Ante la euforia del Mundial 2026, autoridades han alertado sobre las estafas y fraudes por parte de delincuentes que aprovechan la emoción por la justa deportiva.

Aunque hasta el momento no se sabe si se trató de un error, un abuso o un posible fraude, esta situación pone en alerta los cobros excesivos por parte de taxistas que ya tienen antecedentes con abusos a los turistas.

Actualmente, también hay una alerta por los riesgos de códigos QR que llevan a robo de datos personales o bancarios. Al leerlos pueden redirigir a sitios fraudulentos, descargar programas maliciosos o pedir contraseñas, datos bancarios y número de tarjeta.

Tarifas de taxi en CDMX

Turista japonés denuncia cobro excesivo en México. Daniel Augusto

En la Ciudad de México las tarifas autorizadas para taxis son:

Libre: Banderazo de 8.74 pesos y 1.07 pesos cada 250 metros o 45 segundos

De sitio Inicia en 13.10 pesos y aumenta 1.30 pesos cada 250 metros o 45 segundos

Radio taxi o taxi híbrido inicia en 27.30 pesos y aumenta 1.84 pesos cada 250 metros o 45 segundos

Para identificar un taxi seguro, antes de subir es recomendable que el usuario revise placas, cromática oficial, la palabra TAXI, modalidad del servicio y tarjetón del operador visible.

Es clave también verificar que el taxímetro esté visible y funcionando desde el inicio del viaje.