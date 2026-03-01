"Ella necesita parar": Fans de Shakira explotan contra Shakibecca por su aparición en el Zócalo

La euforia por el cierre de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran vivió un momento de tensión y controversia en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Mientras miles de seguidores aguardan la aparición de la barranquillera, la presencia de su imitadora más conocida, Shakibecca, desató una ola de comentarios negativos en las plataformas digitales.

Previo al gran espectáculo de esta noche, la imitadora decidió salir a saludar a la multitud que lleva horas —e incluso días— acampando para asegurar un lugar. Sin embargo, el gesto fue interpretado por una gran parte del fandom como un intento de protagonismo y confusión intencional.

"Qué miedo con esta tipa", critican en redes

A pesar de que algunos presentes reaccionaron al momento, la comunidad digital fue implacable con la creadora de contenido. Los usuarios de redes sociales criticaron duramente la actitud de la imitadora, acusándola de aprovecharse de la distancia para engañar a los asistentes menos observadores.

“Qué miedo con esta tipa creyéndose lo que no es y la gente a distancia pensando que es Shakira”, se lee en uno de los comentarios más virales tras la difusión de las imágenes.

La molestia de los seguidores fieles de la intérprete de Antología radica en la repetición de este tipo de actos por parte de Shakibecca en eventos oficiales. “No faltaba la loca esa” y “Ella necesita parar”, fueron algunas de las reacciones directas que exigían respeto hacia la artista original.

Shakibecca saluda a los fans de Shakira Especial

Las comparaciones físicas

Más allá de la actitud, los fanáticos se encargaron de señalar las diferencias evidentes entre la imitadora y la estrella internacional, asegurando que los detalles estéticos delataban la farsa inmediatamente.

Un usuario detalló las discrepancias en el estilo: “Simplemente saber que no es Shakira, ese cabello todo esponjado, piernas grandes... Shakira está más exquisita. Aparte Shakira siempre trae trenzas para sus rulos”.

La conversación en redes concluyó con un llamado general a no dar foco a imitaciones en un día tan importante para la carrera de la colombiana.

“Uy, esta loca otra vez, que alguien le diga que no es Shakira”.

Mientras la polémica digital continúa, la verdadera Shakira se prepara para subir al escenario en unas horas y cerrar su gira ante un Zócalo abarrotado.