Reabren Metro Línea 2 para evitar 'Tortura' de Fans de Shakira

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aligeró ‘La Tortura’ a los fans de Shakira y a los otros usuarios.

Desde cerca de las 17:30 horas, el director del STC, Adrián Rubalcava, informó que, para apoyar a los asistentes al concierto en el Zócalo capitalino, las estaciones Viaducto, San Antonio Abad, Pino Suárez reanudarían el servicio de manera cotidiana hasta las 24:00 horas.

Reabren estaciones Metro Línea 2 Especial

Sólo seguiría cerrada la estación Zócalo Tenochtitlán.

Desde hace unas semanas, Viaducto, San Antonio Abad y Pino Suárez suspendió servicio los domingos para permitir las obras de rehabilitación de cara al Mundial de Fútbol 2026.

“Se normaliza el servicio en la Línea 2 del @MetroCDMX, con operación de Cuatro Caminos a Taxqueña en ambos sentidos hasta el fin de la jornada, en apoyo a la movilidad de las personas usuarias y de quienes asisten al concierto en el Zócalo”, indicó.

