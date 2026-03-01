Última Hora Impreso de hoy

Reabren Metro Línea 2 para evitar 'Tortura' de Fans de Shakira

EL Metro de la Ciudad de México anunció que para apoyar a los asistentes al concierto de Shakira abrieron estaciones que estaban cerradas.

Por: Jonás López

Concierto de Shakira hoyEspecial

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aligeró ‘La Tortura’ a los fans de Shakira y a los otros usuarios. 

Desde cerca de las 17:30 horas, el director del STC, Adrián Rubalcava, informó que, para apoyar a los asistentes al concierto en el Zócalo capitalino, las estaciones Viaducto, San Antonio Abad, Pino Suárez reanudarían el servicio de manera cotidiana hasta las 24:00 horas.

Reabren estaciones Metro Línea 2Especial

Sólo seguiría cerrada la estación Zócalo Tenochtitlán.

Desde hace unas semanas, Viaducto, San Antonio Abad y Pino Suárez suspendió servicio los domingos para permitir las obras de rehabilitación de cara al Mundial de Fútbol 2026.

Reabren estaciones Metro Línea 2Especial

“Se normaliza el servicio en la Línea 2 del @MetroCDMX, con operación de Cuatro Caminos a Taxqueña en ambos sentidos hasta el fin de la jornada, en apoyo a la movilidad de las personas usuarias y de quienes asisten al concierto en el Zócalo”, indicó.

