Fans de Shakira vivieron este domingo La Tortura por el cierre de las estaciones Viaducto, San Antonio Abad, Pino Suárez y Zócalo Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro.

Para ellas fue Inevitable bajarse del Metro y tener que abordar uno de los camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Viaducto, San Antonio Abad y Pino Suárez están fuera de servicio los domingos por obras de rehabilitación; mientras que Zócalo Tenochtitlán estuvo cerrada por el propio concierto de la colombiana.

Valeria se mostró Rabiosa porque la sorprendió el cierre del Metro y tuvo que bajar en Xola, “nos dijeron que nos bajáramos porque el Metro se iba a regresar a Taxqueña”, dijo.

Las fans de Shakira no fueron Las de la intuición para usar otra ruta y evitar el caos continuaron su trayecto en RTP. Jonás López

Las fanáticas también se sorprendieron cuando les dijeron que no estaba abierta la estación Zócalo. “Ahora no sabemos qué hacer porque en el RTP hay mucha fila”, dijo Ariadna, otra fan.

En esos momentos, muchas pensaron incluso que les hubiera servido La Bicicleta para trasladarse en este tramo de Calzada de Tlalpan, ahora que ya cuenta con ciclovía.

Las fans de Shakira no fueron Las de la intuición para usar otra ruta y evitar el caos por el cierre parcial de la Línea 2, pero consideraron que lo hecho, está hecho y continuaron su trayecto en RTP.

¿Qué alternativas hay para llegar al Zócalo?

De acuerdo con el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, para poder arribar al Zócalo de la capital del país, escenario en el que la cantante Shakira ofrecerá su concierto, las alternativas para llegar a la zona sería utilizar Pino Suárez y Allende (L2), San Juan de Letrán (L8) y Bellas Artes (L2 y L8).

En este contexto, el titular del Metro hizo un llamado a los usuarios a tomar previsiones y mantenerse atento a la información en cuentas oficiales del sistema de transporte público con el fin de evitar desinformación.

fdm