Influencers quedan varadas en Dubái tras ataques contra Irán; "no sabemos a dónde ir"

En las últimas horas se han vivido horas de tensión tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Y los Emiratos Árabes también se han visto afectados debido a este conflicto, por lo que aquellos turistas que se encuentran en Dubái han reportado por medio de redes sociales cómo viven esta situación.

Quienes han resultado afectadas por este conflicto han sido Liz Castillo, influencer de viajes conocida por su canal de YouTube Mundukos, así como la conductora cubana e influencer, Tenay Rodríguez.

Liz de Mundukos narra lo que ha vivido en las últimas horas

Liz compartió por medio de un video que subió a YouTube cómo han sido para ellas estas últimas horas tras el conflicto armado. La influencer señaló que llegó a Dubái este 28 de febrero y que a su llegada se percató que había poca gente en el aeropuerto y aunque todo parecía tranquilo, horas después escuchó las primeras detonaciones.

Captura de pantalla

“Por eso de las cinco o seis de la tarde empecé a escuchar la primera detonación, un ruido fuerte, pero no era nada que llamara la atención. Sí empecé a ver que la gente corría, que algo pasaba y pensé que había quedado en un malentendido, pero con el pasar de las horas nos empezamos a enterar que el aeropuerto había suspendido todos los vuelos y conforme anochecía comenzaron ya los ataques”.

La viajera señaló que en la noche recibió varias alertas de posibles ataques, por lo que dejó su habitación y durmió en la parte baja del hotel donde acondicionaron un salón para que los huéspedes que lo quisieran durmieran ahí.

Captura de pantalla

“Estoy en una zona por la Palmera, sí hubo un hotel afectado, pero dentro de la zona donde me encuentro me siento bastante segura en lo que cabe. Pero a media noche recibimos tres alertas en menos de veinte minutos al celular, alertas del gobierno con ese sonido muy estridente pidiendo que nos alejáramos de ventanas, nos refugiáramos y no estuviéramos en puso alto. Yo tenía las tres (…), yo tenía preparada una mochila con las cosas más importantes porque desafortunadamente lleguen a pasar estas cosas”.

Para finalizar, explicó que espera que en unos días pueda tomar un vuelo con destino a España para después regresar a México.

Tenay Rodríguez también se encuentra en Dubái

Por su parte la influencer Tenay Rodríguez también se encuentra en Dubái junto a su prometido Anderson Osuna. Por medio de algunas historias en Instagram contó que luego de que el hotel donde se hospedaban, el icónico hotel Burj Al Arab, tuviera un incidente.

“Están tirando misiles… estamos evacuando, nadie nos guía, no sabemos a dónde ir”, expresó Tenay en uno de los videos publicados mientras en sus redes.

Captura de pantalla

Horas más tarde, las autoridades de Dubái informaron que un dron fue interceptado y que los restos ocasionaron un incendio en el exterior del hotel en donde se hospeda la influencer.

“Gracias a Dios estamos vivos. Por ahora vamos a tratar de dormir un par de horas”, compartió Tenay.

Captura de pantalla

Tenay Rodríguez explicó que ella y Anderson tuvieron que abandonar el hotel dejando algunas de sus pertenencias y que han intentado regresar a Miami, pero las operaciones e el aeropuerto están restringidas.

“El espacio aéreo está cerrado y no podemos salir, estamos buscando la forma de regresar a casa lo antes posible. Necesitamos sus oraciones”, escribió.

PJG