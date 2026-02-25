Spotify lanza urna con altavoz integrado y playlist “eterna”

Spotify se unió a Liquid Death —la marca de bebidas famosa por su marketing irreverente— para lanzar una pieza que mezcla tecnología, música y humor negro: un altavoz con forma de urna funeraria pensado, según describen, para que “la música trascienda incluso después de la vida”.

El dispositivo, bautizado como Eternal Playlist Urn, tiene un precio de 495 dólares y se ofrece como una edición limitada de apenas 150 unidades disponibles en Estados Unidos.

Más que un objeto funcional, la marca lo presenta como una pieza de colección para amantes de la música que quieran llevar su pasión “al siguiente nivel”. La urna incorpora un sistema Bluetooth oculto en la tapa, lo que permite conectarla a cualquier dispositivo compatible y reproducir listas de reproducción de manera continua.

Spotify presenta su urna sonora de 495 dólares YT Liguid Death

Una propuesta que, fiel al estilo de ambas marcas, apuesta por mezclar provocación, diseño y cultura pop en un solo objeto.

Como parte de esta alianza, Spotify también presentó una herramienta digital que amplía el concepto: un generador de playlists “eterno”.

La plataforma crea una selección personalizada de canciones a partir de respuestas a preguntas como “¿Cuál es tu vibra eterna?” o “¿Cuál es tu sonido de fantasma favorito?”. La idea es que cada usuario construya su propia banda sonora con un guiño al más allá, reforzando el tono irreverente de la campaña.

Liquid Death, la firma con sede en Los Ángeles detrás de la colaboración, es conocida por su estética oscura y su narrativa centrada en la muerte, aunque su catálogo está compuesto principalmente por bebidas como agua natural, agua con gas saborizada, té frío y bebidas energéticas. Su identidad visual, cargada de ironía y provocación, ha sido clave para diferenciarla dentro de un mercado saturado.

La compañía fue cofundada por Mike Cessario, antiguo director creativo de Netflix, y ha apostado por distribuir la mayoría de sus productos —muchos de ellos simplemente agua— en latas reciclables en lugar de botellas de plástico, reforzando así su discurso ambiental.

En el terreno financiero, Spotify registraba un avance moderado del 0,58 % en la Bolsa de Nueva York a media sesión de este miércoles.