¿Quién es Lord Palomera, el hombre que exigía una palomera de Yoshi?

Lo que comenzó como una discusión por un artículo promocional de la nueva película de Super Mario Galaxy terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos en redes sociales. Un hombre, identificado en internet como Lord Palomera, protagonizó un altercado en la dulcería de un cine tras intentar comprar una palomera temática sin cumplir los requisitos establecidos.

El episodio, grabado por varios asistentes, muestra cómo una inconformidad por una dinámica de venta escaló rápidamente a gritos y confrontaciones directas con empleados.

El origen del conflicto: una palomera de Yoshi

Todo comenzó con una palomera con forma de Yoshi, un producto promocional que, según el personal del establecimiento, solo podía adquirirse bajo ciertas condiciones.

En los videos difundidos, el hombre insiste en que debía venderse de manera general, asegurando que había visto esa información en un medio de comunicación. Sin embargo, cuando los empleados le solicitaron comprobarlo, no presentó evidencia que respaldara su afirmación. La negativa detonó su reacción.

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El momento que se volvió viral

Las grabaciones muestran al sujeto visiblemente alterado, elevando la voz y señalando a distintos trabajadores mientras los graba con su celular.

“Esto es una tontería, me están discriminando”, al tiempo que amenazaba con denunciar al personal e incluso con provocar despidos.

El conflicto escaló cuando comenzó a arrancar hojas del mostrador y a seguir a empleados dentro del área, intentando documentar el momento para sustentar su versión.

El episodio evidenció un cambio abrupto en su comportamiento, pasando de una queja a una confrontación directa que involucró a varias personas del equipo del cine.

Del cine al Metro: la escena continúa

Tras el incidente, la situación se trasladó a otro espacio público. Videos posteriores muestran al hombre siendo escoltado por autoridades dentro del Metro de la Ciudad de México.

En ese momento, el discurso cambió. Mientras era acompañado por elementos de seguridad, comenzó a gritar: “¡Auxilio, me secuestran!”, intentando presentar la situación como un abuso en su contra.

Esta escena se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del caso, al contrastar con lo ocurrido previamente en el cine.

¿Quién es Lord Palomera?

Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad del hombre, más allá de su aparición en los videos que circulan en redes sociales. Se trata de una persona de aproximadamente 30 años que fue grabada durante el altercado.

De acuerdo con algunos usuarios de X, el sujeto fue identificado como el joven que hace un par de años se confrontó con la actriz Adriana Fonseca durante un viaje en Uber; sin embargo, no se ha identificado a la persona.