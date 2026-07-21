¿Quién es Adriana García, la influencer y empresaria que falleció este 21 de julio?

La muerte de Adriana García, influencer y empresaria originaria de Culiacán, Sinaloa, ha causado conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital. La creadora de contenido falleció este 21 de julio, en un caso que, de manera extraoficial, ha sido relacionado con una presunta cirugía estética.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del fallecimiento y el caso podría ser investigado para esclarecer lo ocurrido.

Foto: Instagram _adrianaggc

¿Quién era Adriana García?

Adriana García se había consolidado como una creadora de contenido, enfocada en temas de belleza, moda y estilo de vida. En redes sociales logró reunir una importante comunidad de seguidores, con más de 44 mil personas en Instagram y 45 mil 200 en TikTok, donde compartía recomendaciones, experiencias personales y contenido relacionado con el mundo de la moda.

Foto: Instagram _adrianaggc

Además de su presencia en plataformas digitales, también desarrolló una carrera como empresaria.

La influencer formaba parte de Drop Shop, una empresa con presencia en Sinaloa y Ciudad de México, especializada en la venta de artículos deportivos, gorras exclusivas, tenis de edición limitada, relojes de lujo, prendas de vestir y las conocidas cajas sorpresa.

Tras confirmarse la noticia, Drop Shop, empresa de la que Adriana García formaba parte, compartió un emotivo mensaje para despedirla. En la publicación destacó su calidad humana, el compromiso que mostró durante el tiempo que colaboró con la marca y los momentos que compartieron como equipo. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia, amigos y a la hija de la empresaria, deseándoles fortaleza ante esta pérdida.

Foto: Instagram dropshopmx

¿Qué se sabe sobre las causas de su muerte?

De forma extraoficial trascendió que Adriana García se habría sometido a una cirugía estética y que presentó complicaciones posteriores al procedimiento. Sin embargo, hasta ahora esta versión no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

La noticia comenzó a difundirse en redes sociales y posteriormente fue confirmada por la empresa con la que colaboraba, aunque sin ofrecer detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que la dependencia no cuenta, por el momento, con información oficial que permita establecer qué ocurrió.

El funcionario explicó que, en caso de que la familia o las autoridades competentes lo determinen, se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Asimismo, indicó que el caso quedará en manos de la Fiscalía, instancia que será la encargada de determinar las causas del fallecimiento, mientras que la Secretaría de Salud no puede intervenir directamente en el proceso.

Durante sus declaraciones, el secretario de Salud recordó que cualquier procedimiento estético implica riesgos médicos que deben ser explicados previamente a los pacientes.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares, amigos y seguidores continúan despidiendo a Adriana García con mensajes de cariño y reconocimiento por el legado que dejó tanto en las redes sociales como en su faceta empresarial.