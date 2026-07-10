Detienen en Culiacán a enfermero acusado de robo de medicamento de especialidad

Un enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social fue detenido intentado extraer medicamento de especialidad, el segundo trabajador acusado de este delito en menos de un mes, dentro del Hospital Regional Número 1 en Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades descubrieron el medicamento en un puesto de revisión, al momento de inspeccionar sus pertenencias, cuando pretendía dejar el hospital, después de haber concluido su turno. Al no lograr acreditar la pertenencia del medicamento, los elementos de Protección Federal solicitaron la presencia de la Fiscalía General de la República.

El enfermero fue identificado como Luis Ismael “N”, de 35 años de edad, quien intentaba llevarse medicamento empleado para evitar la formación de coágulos, pero no se dio a conocer el número de cajas que pretendía llevarse.

Después de la detención de esta persona, la Delegación del IMSS en Sinaloa, informó que había sido resultado de acciones permanentes de vigilancia y de los mecanismos institucionales de seguridad implementados en la unidad hospitalaria.

“El IMSS activó los procedimientos administrativos internos con el propósito de revisar lo ocurrido, deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las medidas que procedan conforme al marco normativo institucional”, señaló a través un comunicado.

Apenas el 19 de junio del presente año, otro enfermero fue detenido de manera similar. Abel Elías “N”, de 35 años, pretendía salir con al menos cuatro cajas de medicamento empleado para disolver coágulos ya formados en las arterias.

Sin embargo, recobró su libertad al poco tiempo de haber sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y regresó a trabajar el Hospital Regional de IMSS, pero fue asesinado el día 24 de junio, al concluir su turno.

De acuerdo a las autoridades, fue interceptado por hombres armados en la colonia Antonio Rosales, quienes le dispararon hasta quitarle la vida. Su cuerpo quedo sobre la banqueta y, al momento de ser ejecutivo, vestía su uniforme de enfermero.

Fuera de los comunicados del IMSS asegurando estar colaborando con las autoridades, no se han dado mayores explicaciones sobre lo ocurrido dentro del Hospital Regional Número 1, donde suman dos enfermeros detenidos por el mismo delito y con medicamentos similares.