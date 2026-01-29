Cada vez más hombres recurren a la cirugía estética en México 

La cirugía estética dejó de ser un territorio casi exclusivo de las mujeres. En México, cada vez más hombres recurren a procedimientos quirúrgicos y tratamientos no invasivos para mejorar su apariencia, una tendencia que se acelera en América Latina y Oriente Medio, de acuerdo con datos presentados esta semana en París durante un congreso mundial del sector.

Crecimiento acelerado de los procedimientos masculinos

Entre 2018 y 2024, las intervenciones quirúrgicas realizadas en hombres crecieron 95 %, mientras que los tratamientos estéticos sin cirugía —como inyecciones, láser y peelings— aumentaron 116 %, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS). En el mismo periodo, el crecimiento entre las mujeres fue menor: 59 % en cirugías y 55 % en procedimientos no quirúrgicos.

Aunque los hombres representan todavía solo 16 % del total de los procedimientos estéticos, el cambio es significativo. “Esta dinámica, especialmente marcada en Oriente Medio y América Latina, refleja una profunda transformación de las normas sociales y una mayor aceptación de los cuidados estéticos por parte de los hombres”, señala un análisis de mercado presentado durante el congreso IMCAS, que se celebra hasta el 31 de enero.

América Latina y México, regiones clave

El informe ISAPS Global Survey 2023 ubica a América Latina como una de las regiones clave en este fenómeno: concentra cerca de 25 % de los procedimientos estéticos realizados en hombres a nivel mundial. Brasil y México figuran entre los cinco países con mayor número de intervenciones masculinas, impulsados por una amplia oferta médica, costos competitivos y una creciente normalización social de estos tratamientos.

A escala global, se espera que el mercado de la medicina estética mantenga un crecimiento promedio anual de 5 % hasta 2030, sostenido por la demanda y el aumento del número de pacientes. No obstante, los especialistas anticipan una mayor presión competitiva, sobre todo en las toxinas botulínicas y las inyecciones de ácido hialurónico, segmentos que concentran más de la mitad del mercado mundial y que en 2025 representaron ingresos por 9 mil 600 millones de euros.

Cambio cultural y factor generacional

Hemos entrado en un modo de consumo de la estética. Hace 10 o 15 años se consideraba algo elitista”, explica Laurent Brones, analista económico del IMCAS. A ello se suma el factor generacional: “Las generaciones Z y milenial acceden a la medicina estética mucho antes que las anteriores”, apunta el organismo.

Estados Unidos lideró el mercado global en 2025, con cerca de 45 % de la cuota mundial, especialmente en procedimientos no quirúrgicos y en el uso de toxinas botulínicas. En Oriente Medio, países como Turquía y Emiratos Árabes Unidos registran un crecimiento acelerado, apoyado en el turismo médico y en costos hasta 40 % menores que en Estados Unidos y Europa occidental.

Preferencias masculinas y mayor gasto

En cuanto a las preferencias masculinas, destacan:

Rinoplastia

Blefaroplastia

Liposucción

En el ámbito no quirúrgico predominan la toxina botulínica y los rellenos faciales, utilizados principalmente para suavizar líneas de expresión y definir el contorno mandibular.

El aumento del gasto confirma la tendencia. Datos del Global Aesthetics Market Report 2024 indican que el desembolso promedio anual por paciente masculino pasó de mil 200 a mil 900 dólares entre 2019 y 2024. En México, estas cifras refuerzan la idea de que la estética masculina ya no es una excepción, sino un mercado en plena expansión.

