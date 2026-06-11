Localizan con vida a seis influencers de Bola Costera

Los seis creadores de contenido reportados como desaparecidos en el sur de Sinaloa fueron localizados con vida la madrugada de este jueves 11 de junio, luego de más de 24 horas sin contacto con sus familias mientras viajaban rumbo a Mazatlán para grabar contenido digital.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y confirmaciones realizadas por familiares en redes sociales, los jóvenes integrantes del colectivo Bola Costera, originarios de Tuxpan, Nayarit, ya se encuentran a salvo con sus seres queridos.

Gracias a Dios ya aparecieron sanos y salvos. Todos se encuentran muy bien”, escribió una persona cercana al grupo en redes sociales tras confirmarse su localización.

Quiénes son los influencers desaparecidos en Sinaloa

Los jóvenes forman parte de Bola Costera, un grupo de creadores de contenido con presencia en plataformas digitales, enfocado principalmente en videos musicales, comedia y grabaciones para redes sociales.

Según versiones difundidas por familiares y medios regionales, los integrantes identificados son:

Luis Antonio Chávez Jiménez,

Brayan Granados,

Ramón Medina,

Pablo Ángel Durán Rentería,

Brandon Zamorano y

Daniel Ramírez Segura.

Hasta ahora, las autoridades estatales no han emitido una lista oficial definitiva ni detalles completos sobre las circunstancias de su desaparición y posterior localización.

Cómo ocurrió la desaparición de Bola Costera

Los jóvenes salieron de Tuxpan durante la madrugada del miércoles 10 de junio en una vagoneta blanca con dirección a Mazatlán, donde tenían previsto colaborar con otro grupo de creadores identificado como La Gallada de Maza.

El último contacto con sus familiares ocurrió alrededor de las 7:00 horas cuando transitaban por la zona de El Tablón, en el municipio de Rosario, una región que en las últimas semanas ha concentrado episodios de violencia vinculados al crimen organizado.

A partir de ese momento, familiares y amigos iniciaron una intensa campaña de difusión en redes sociales para solicitar apoyo y acelerar su búsqueda.

El mensaje que se viralizó para pedir su liberación

Uno de los momentos que más atención generó en redes fue el mensaje difundido por Enrique, integrante de La Gallada de Maza, quien pidió públicamente la liberación de los jóvenes.

“A lo mejor tienen a las personas equivocadas”, expresó en un video donde insistió en que los creadores de contenido no tenían relación con ningún grupo criminal.

“Quítenles sus pertenencias, quítenles lo que les tengan que quitar, pero regrésenlos sanos y salvos”, agregó.

El mensaje se viralizó rápidamente y aumentó la presión pública sobre el caso en medio de la preocupación creciente por la violencia en el sur de Sinaloa.

También localizan a cinco choferes desaparecidos

Junto con los integrantes de Bola Costera, reportes locales señalaron que también fueron localizadas otras cinco personas que permanecían desaparecidas en la misma región.

Se trata de choferes originarios de Culiacán que transportaban cargamentos de mango en la zona sur del estado y cuyo paradero también era desconocido desde días recientes.

Las autoridades no han confirmado si ambos casos guardan relación.

Violencia en Rosario y Escuinapa

La desaparición de los creadores de contenido ocurrió en una de las regiones más golpeadas recientemente por hechos violentos.

El municipio de Rosario fue escenario el pasado 7 de junio del aseguramiento de 567 artefactos explosivos improvisados, incluidos dispositivos adaptados para drones y minas de presión.

En el vecino municipio de Escuinapa, la violencia escaló en días recientes tras el asesinato de una adolescente de 14 años y su tío cuando buscaban atención médica, además de la explosión de un vehículo cargado con explosivos cerca de la carretera México 15.

Autoridades locales han reconocido públicamente que la situación de seguridad ha superado parcialmente la capacidad operativa municipal, mientras el Gobierno estatal mantiene operativos reforzados en la zona sur.