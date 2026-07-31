Los mejores memes sobre la reaplicación del examen de la UNAM: ¿Liguilla de admisión? ¿El repechaje?

La decisión de la UNAM de aplicar un nuevo examen de admisión presencial para un grupo de aspirantes generó una ola de memes.

Aunque la universidad explicó que la medida busca dar certeza al proceso tras detectar resultados atípicos en la evaluación aplicada en línea, el término “repechaje” se convirtió rápidamente en el favorito de los usuarios, quienes compararon el nuevo examen con una segunda oportunidad al estilo del futbol mexicano.

La UNAM explicó por qué habrá un nuevo examen de admisión

La UNAM informó que realizará un examen de control presencial después de identificar irregularidades estadísticas en los resultados obtenidos durante la aplicación anterior del examen de ingreso a licenciatura.

Durante una conferencia de prensa, la institución señaló que el caso fue revisado por una Comisión Técnica, creada para analizar el comportamiento de las calificaciones y determinar si el proceso se había desarrollado en condiciones adecuadas.

Como resultado de esa revisión, la universidad decidió realizar una nueva evaluación presencial para garantizar que la asignación de lugares se lleve a cabo bajo criterios de equidad.

La máxima casa de estudios también aclaró que esta decisión no implica una acusación directa contra ningún aspirante. De acuerdo con la institución, el análisis permitió detectar patrones generales considerados inusuales, pero no señala casos individuales de conducta irregular.

Mientras concluye este procedimiento, las inscripciones y la entrega de documentos permanecerán suspendidas.

Los memes que la rompieron en internet sobre la reaplicación del examen de la UNAM

La palabra "repechaje" apareció prácticamente desde los primeros minutos después del anuncio.

Muchos usuarios compararon el nuevo examen con las fases de eliminación del futbol mexicano, imaginando que ahora el ingreso a la universidad tendría una segunda ronda para definir a los admitidos.

Uno de los memes más compartidos muestra a un bebé con una playera de la UNAM llorando desconsoladamente junto a un mensaje que hace referencia a quienes ya pensaban que habían asegurado su lugar en la universidad antes del anuncio del nuevo examen.

Otra publicación utiliza la fotografía de un perro con expresión de resignación acompañada por la frase:

"Viendo que ahora toca ir al repechaje de la UNAM".

Las bromas también hicieron referencia a la Liga MX. Algunos usuarios escribieron que el proceso de admisión ahora tendría liguilla, repechaje, ascenso y descenso, mientras que otros recurrieron a imágenes de futbolistas esperando una segunda oportunidad desde la banca.

Aquí te dejamos los mejores memes:

Los memes por el nuevo examen de la UNAM inundaron las redes sociales. Captura de Pantalla

La repetición del examen de admisión de la UNAM desató una ola de bromas. Captura de Pantalla

Usuarios compararon el nuevo examen de la UNAM con un "repechaje". Captura de Pantalla

Las redes reaccionaron con humor al examen presencial de la UNAM. Captura de Pantalla

Los memes del examen de la UNAM se volvieron tendencia en X y Facebook. Captura de Pantalla

El anuncio de la UNAM inspiró decenas de memes sobre el proceso de admisión. Captura de Pantalla

El "repechaje" fue el tema favorito de los memes sobre la UNAM. Captura de Pantalla

Aspirantes y usuarios reaccionaron con memes al anuncio de la UNAM. Captura de Pantalla

El examen presencial de la UNAM provocó todo tipo de reacciones en internet. Captura de Pantalla

¿Quiénes tendrán que volver a presentar el examen?

El nuevo examen presencial de la UNAM estará dirigido a quienes recibieron un aviso de selección en la primera convocatoria, así como a quienes obtuvieron el puntaje mínimo requerido entre 2021 y 2026 para el mismo programa académico, modalidad y plantel.

Los lugares disponibles se asignarán únicamente con base en los resultados obtenidos durante esta nueva aplicación, por lo que miles de aspirantes deberán esperar el calendario oficial para conocer la fecha, sede y demás detalles del proceso.

Mientras algunos buscaban información sobre lo que ocurrirá en las próximas semanas, otros decidieron tomarse la noticia con humor.