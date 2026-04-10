¿Es el 'Punch' tapatío? Nace mono patas en Zoológico Guadalajara

El Área de primates del Zoológico Guadalajara anunció el nacimiento de Yuji, un mono patas (Erythrocebus patas), macho, que nació el pasado 3 de marzo, con un peso de 443 gramos y que ha estado bajo observación de un equipo de más de 12 veterinarios, biólogos y cuidadores las 24 horas del día.

Kamaria madre primeriza de Yuju, no logró alimentar a la pequeña cría por lo que se tomó la decisión de trasladarlo al Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA), donde se encuentra en un ambiente controlado a una temperatura de 35 grados, donde recibe alimentación y cuidados especializados.

Yuji no pudo ser alimentado por su mamá. Cortesía Zoológico Guadalajara

Yuji se ha robado las cámaras por su similitud con Punch, un mono de Japón que fue rechazado por su madre y se aferró a un peluche de IKEA para consolarse.

"Yuji es un mono patas muy saludable y fuerte. Estamos muy contentos de ver cómo crece y se desarrolla bajo nuestros cuidados", dio a conocer el médico veterinario zootecnista Iván Ruiz, encargado del área de primates del Zoológico Guadalajara.

Yuji se alimenta de leche materna sustituta y ha comenzado a consumir alimento sólido, incluyendo verduras cocidas y croquetas especiales para primate.

Yuji ha sido cuidado por personal del Zoológico Cortesía Zoológico Guadalajara

Actualmente, recibe cinco tomas de leche y papilla al día, que se irán reduciendo gradualmente a medida que crece.

El equipo de cuidadores y veterinarios está trabajando arduamente para asegurarse de que Yuji reciba los mejores cuidados posibles y se desarrolle de manera saludable.

“Queremos recordar a la comunidad que los monos no son mascotas adecuadas para tener en casa. Requieren de cuidados especializados y un ambiente adecuado para crecer y desarrollarse de manera saludable.

En el Zoológico Guadalajara estamos comprometidos con la conservación y el bienestar de estos increíbles animales”, aseguraron.

Hasta ahora, el Zoológico Guadalajara no ha compartido cuando podrán conocer a Yuji en persona los visitantes, pero seguirán informando de su avance e integración con el resto de los primates.