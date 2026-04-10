¿Es el 'Punch' tapatío? Nace mono patas en Zoológico Guadalajara
El mono patas, nombrado Yuji, nació el 3 de marzo y no pudo ser alimentado por su madre.
El Área de primates del Zoológico Guadalajara anunció el nacimiento de Yuji, un mono patas (Erythrocebus patas), macho, que nació el pasado 3 de marzo, con un peso de 443 gramos y que ha estado bajo observación de un equipo de más de 12 veterinarios, biólogos y cuidadores las 24 horas del día.
Kamaria madre primeriza de Yuju, no logró alimentar a la pequeña cría por lo que se tomó la decisión de trasladarlo al Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA), donde se encuentra en un ambiente controlado a una temperatura de 35 grados, donde recibe alimentación y cuidados especializados.
Yuji se ha robado las cámaras por su similitud con Punch, un mono de Japón que fue rechazado por su madre y se aferró a un peluche de IKEA para consolarse.
"Yuji es un mono patas muy saludable y fuerte. Estamos muy contentos de ver cómo crece y se desarrolla bajo nuestros cuidados", dio a conocer el médico veterinario zootecnista Iván Ruiz, encargado del área de primates del Zoológico Guadalajara.
Yuji se alimenta de leche materna sustituta y ha comenzado a consumir alimento sólido, incluyendo verduras cocidas y croquetas especiales para primate.
Actualmente, recibe cinco tomas de leche y papilla al día, que se irán reduciendo gradualmente a medida que crece.
El equipo de cuidadores y veterinarios está trabajando arduamente para asegurarse de que Yuji reciba los mejores cuidados posibles y se desarrolle de manera saludable.
“Queremos recordar a la comunidad que los monos no son mascotas adecuadas para tener en casa. Requieren de cuidados especializados y un ambiente adecuado para crecer y desarrollarse de manera saludable.
En el Zoológico Guadalajara estamos comprometidos con la conservación y el bienestar de estos increíbles animales”, aseguraron.
Hasta ahora, el Zoológico Guadalajara no ha compartido cuando podrán conocer a Yuji en persona los visitantes, pero seguirán informando de su avance e integración con el resto de los primates.