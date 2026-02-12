¿Therian o furry fandom? Cuál es la diferencia y por qué es tendencia entre jóvenes

En los últimos meses, términos como therian, furro o furry fandom se han vuelto tendencia en plataformas como TikTok e Instagram en México. Videos de jóvenes usando máscaras de animales, realizando movimientos que imitan comportamientos felinos o caninos, e incluso hablando de “vidas pasadas” han generado curiosidad y también confusión.

Aunque a simple vista podrían parecer lo mismo, ser therian y pertenecer al furry fandom no es igual. Se trata de dos conceptos distintos que comparten ciertos elementos estéticos, pero que tienen significados y motivaciones diferentes.

A continuación, te explicamos qué es un therian, qué es un furry y cuál es la diferencia entre ambos fenómenos que hoy marcan tendencia entre jóvenes mexicanos.

¿Qué es un therian y cuál es su significado?

La palabra therian proviene del griego therion, que significa “bestia” o “animal salvaje”. En otros términos, una persona que se identifica como therian (o therianthrope) afirma sentir una conexión profunda con un animal específico.

Para algunos therians, esta identificación va más allá del gusto por una especie, pues aseguran que, en un plano interno, se perciben como ese animal, aunque reconocen que biológicamente son humanos. Algunos describen esta experiencia como una identidad espiritual; otros la entienden desde un enfoque psicológico.

Therian Especial

En redes sociales es común ver a jóvenes therians:

Usando máscaras o accesorios que representan a su “animal interior”. Practicando movimientos que imitan comportamientos animales (como caminar en cuatro patas).

Compartiendo reflexiones sobre su identidad y experiencias personales.

Es importante señalar que no existe una organización central que defina reglas para los therians; se trata de una identidad que cada persona vive de forma individual.

¿Por qué los therians se volvieron tendencia en México?

El fenómeno tomó fuerza en México principalmente a través de TikTok, donde adolescentes comenzaron a compartir videos mostrando su identidad therian. La viralización de estos contenidos generó millones de visualizaciones y comentarios, lo que impulsó debates en escuelas y familias.

Expertos en cultura digital señalan que esta tendencia puede explicarse por varios factores:

Búsqueda de identidad en etapas adolescentes. Espacios digitales que permiten explorar comunidades afines.

Mayor apertura a expresiones alternativas de identidad.

Los therians son los humanos que se identifican como animales. (Especial)

¿Qué es un furry o furro?

Por otro lado, un furry (también conocido coloquialmente como “furro” en países de habla hispana) es una persona interesada en personajes animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas como hablar, vestirse o caminar en dos patas.

Este gusto puede manifestarse de distintas formas:

Creación de personajes propios llamados . Uso de disfraces elaborados conocidos como fursuits.

Producción de arte, cómics o historias protagonizadas por animales antropomorfos.

furro alan.yeudiel

A diferencia de los therians, los furries no necesariamente se identifican como animales en un sentido espiritual o identitario. Se trata más bien de un interés artístico o de entretenimiento.

¿Qué es el furry fandom?

El furry fandom es la comunidad global de personas que comparten esta afición por los personajes antropomórficos. Surgió en la década de 1980 en Estados Unidos y ha crecido hasta convertirse en una subcultura con convenciones internacionales, foros, eventos y una fuerte presencia en internet.

Dentro del fandom se promueven valores como la creatividad y la expresión artística. Muchas personas encuentran en esta comunidad un espacio seguro para desarrollar proyectos creativos.

Furro

Diferencia entre therian y furry

Aunque ambos conceptos pueden coincidir visualmente (por ejemplo, en el uso de accesorios de animales), la diferencia principal radica en la identidad:

Therian: se identifica internamente como un animal en un sentido espiritual, psicológico o simbólico. No es un hobby, sino una vivencia personal de identidad.

Furry: disfruta y participa en una afición relacionada con personajes animales antropomórficos. Es un interés creativo, no una identidad espiritual.

En resumen, mientras el therian habla de “ser” o “sentirse” un animal a nivel interno, el furry se centra en la creación de personajes animales humanizados.

