"Me siento más en casa cuando estoy en México que en EU": tiktoker se vuelve viral

Raquel, una creadora de contenido originaria de Ohio, Estados Unidos, jamás imaginó que aprender español cambiaría su vida. En un video que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, la joven se presentó sin filtros: "Soy una gringa que empezó a aprender español hace tres años… y me enamoré de México".

Ese enamoramiento no se quedó en una simple visita turística. Raquel contó que ha viajado a México "un chingo de veces" y que incluso vivió ocho meses en Puerto Escondido, Oaxaca, una experiencia que marcó un antes y un después en su historia personal. Aunque actualmente reside en Ohio, confesó que cada tres meses regresa a territorio mexicano por largas temporadas.

"Siento que pertenezco en México": puntualizó la influencer

La frase que dio título a su video fue clara y contundente: "Me siento más en casa cuando estoy en México que cuando estoy en Estados Unidos". Para Raquel, no se trata de una explicación lógica, sino de una sensación profunda que conecta con emociones y una forma distinta de mirar la vida.

En su testimonio, relató que muchas personas le preguntan por qué le gusta tanto México. Su respuesta no pasa por playas o comida, sino por algo más intangible: la calidez humana, la conexión cotidiana y la manera en que la gente disfruta la vida incluso en medio de las dificultades.

El Super Bowl LX, Bad Bunny y la identidad latina

Uno de los momentos más emotivos del video ocurrió cuando Raquel habló del impacto que le provocó ver el performance de Bad Bunny durante el Super Bowl LX. En un contexto de fuerte polarización y discursos antiinmigrantes en Estados Unidos, la presencia del artista puertorriqueño en uno de los escenarios más vistos del mundo fue, para ella, un símbolo poderoso.

"Neta, fue muy emotivo para mí y me imagino que para muchos latinos", dijo, dejando ver cómo la cultura latina se ha convertido también en parte esencial de su identidad. Sus palabras resonaron especialmente en un momento en el que la comunidad latina enfrenta tensiones políticas, estigmatización y debates constantes sobre migración y pertenencia en EU.

La depresión de estar lejos de México

Raquel no ocultó el lado oscuro de su historia. Cuando no está en México, aseguró que experimenta una especie de depresión difícil de explicar. "Siento que cada segundo que no estoy en México es un segundo perdido", confesó, visiblemente conmovida.

Descubrir su amor por México a los 31 años también le generó una sensación de duelo y, es que la idea de haber “perdido” décadas sin conocer un lugar que hoy considera fundamental para su felicidad. Para ella, México representa un espacio donde puede llenar un vacío emocional que no logra completar en Estados Unidos.

La vida mexicana que la conquistó

En su relato, Raquel destacó detalles cotidianos que, según ella, hacen única la vida en México: el cotorreo con la señora del depósito, el “provecho” que se escucha al comer, las fiestas, los bailes y la forma colectiva de enfrentar las presiones de la vida.

A diferencia de Estados Unidos, donde percibe que todo gira en torno al estrés y las responsabilidades, en México encontró una manera más humana de vivir: disfrutar en familia, con amigos, ir al río los fines de semana y celebrar incluso lo simple.

Un video que causó debate

El video cerró con un mensaje de gratitud hacia su comunidad digital, a quienes agradeció por escucharla y compartir ese amor mutuo por México. Raquel reconoció que hay muchas personas que “merecen más estar en su país que yo”, pero eso no le quita el profundo vínculo emocional que siente con México, su gente y su cultura.

Su testimonio no solo se volvió viral, sino que abrió una conversación sobre identidad, migración, pertenencia y el poder cultural de México, incluso más allá de sus fronteras. En tiempos de división, la historia de Raquel recordó que el amor por un país también puede nacer desde el corazón, sin pasaporte de por medio.

