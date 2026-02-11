Las redes sociales y la infancia: CDMX propone una ley para proteger a niñas y niños

Hoy en día, las redes sociales forman parte de la vida cotidiana y cumplen una función importante en la comunicación. Sin embargo, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, es fundamental implementar medidas que salvaguarden su integridad frente a riesgos como la exposición a contenidos inapropiados, el robo de datos personales y otros desafíos digitales.

Ante este panorama, distintos países han comenzado a aplicar restricciones para proteger a los menores de edad en el entorno digital.

En la Ciudad de México, el Congreso local presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, con el objetivo de fortalecer su seguridad en plataformas digitales.

¿En qué consiste esta ley de protección digital para niñas y niños?

La iniciativa busca mejorar la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes ante riesgos como la violación de su privacidad, la exposición a actividades que los vulneren, la explotación laboral y otros delitos.

Además, propone establecer límites y responsabilidades claras para representantes legales, instituciones educativas, plataformas digitales y creadores de contenido, con el fin de garantizar el respeto y el disfrute de los derechos de los menores en los entornos digitales.

Ley para proteger a niñas y niños en redes sociales, CDMX Foto: Canva

Principales medidas que busca implementar la ley

Como parte de las acciones para crear espacios más seguros en redes sociales, se plantean los siguientes principios:

Verificación de edad en plataformas digitales.

Medidas educativas y preventivas sobre el uso de internet.

Límites de tiempo de uso en plataformas.

Estas medidas buscan reducir la exposición a riesgos y promover un uso responsable de la tecnología desde edades tempranas.

Cifras que alertan sobre la seguridad digital infantil

De acuerdo con la diputada Gómez Otegui, más del 70% de los menores de edad utiliza redes sociales, pero no cuenta con normas suficientes que garanticen su protección.

Además, durante la sesión ordinaria se señaló que niñas y niños pueden pasar hasta cinco horas diarias creando y consumiendo contenidos digitales, lo que incrementa la importancia de contar con marcos legales y acompañamiento familiar.

Si bien esta ley aún es una iniciativa, representa un paso importante para que las infancias accedan a un entorno digital más seguro.

Países que han restringido el uso de redes sociales a menores

En México no existe una prohibición directa sobre el uso de redes sociales para menores; sin embargo, forma parte de los países que buscan fortalecer la seguridad digital infantil.

Especialistas coinciden en que, aunque muchas plataformas permiten crear cuentas a partir de los 13 años, esta no es una edad adecuada.

Algunos países que ya han comenzado a aplicar restricciones son:

Australia, que prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años Francia, con una iniciativa para restringirlas a menores de 15 años , con una iniciativa para restringirlas a menores de 15 años Grecia, donde se analiza una posible prohibición , donde se analiza una posible prohibición España, que anunció medidas para impedir el acceso a menores de 16 años que anunció medidas para impedir el acceso a menores de 16 años

Recomendaciones para que niñas y niños naveguen de forma segura

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes comparte algunas recomendaciones para madres, padres y cuidadores:

Conocer las tendencias y contenidos que circulan entre adolescentes.

Consultar guías y manuales sobre navegación segura.

Mantener diálogos abiertos con hijas e hijos sobre lo que ven en redes.

Acompañar su uso y fomentar un vínculo de confianza.

El acompañamiento cercano de las familias, junto con políticas públicas, es clave para proteger a las infancias en el mundo digital.