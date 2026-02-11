Las redes sociales y la infancia: CDMX propone una ley para proteger a niñas y niños
Proteger a las infancias en internet es una responsabilidad compartida. Conoce de qué trata la nueva propuesta de ley en CDMX.
Hoy en día, las redes sociales forman parte de la vida cotidiana y cumplen una función importante en la comunicación. Sin embargo, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, es fundamental implementar medidas que salvaguarden su integridad frente a riesgos como la exposición a contenidos inapropiados, el robo de datos personales y otros desafíos digitales.
Ante este panorama, distintos países han comenzado a aplicar restricciones para proteger a los menores de edad en el entorno digital.
En la Ciudad de México, el Congreso local presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, con el objetivo de fortalecer su seguridad en plataformas digitales.
¿En qué consiste esta ley de protección digital para niñas y niños?
La iniciativa busca mejorar la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes ante riesgos como la violación de su privacidad, la exposición a actividades que los vulneren, la explotación laboral y otros delitos.
Además, propone establecer límites y responsabilidades claras para representantes legales, instituciones educativas, plataformas digitales y creadores de contenido, con el fin de garantizar el respeto y el disfrute de los derechos de los menores en los entornos digitales.
Principales medidas que busca implementar la ley
Como parte de las acciones para crear espacios más seguros en redes sociales, se plantean los siguientes principios:
- Verificación de edad en plataformas digitales.
- Filtros contra contenidos inapropiados.
- Medidas educativas y preventivas sobre el uso de internet.
- Límites de tiempo de uso en plataformas.
Estas medidas buscan reducir la exposición a riesgos y promover un uso responsable de la tecnología desde edades tempranas.
Cifras que alertan sobre la seguridad digital infantil
De acuerdo con la diputada Gómez Otegui, más del 70% de los menores de edad utiliza redes sociales, pero no cuenta con normas suficientes que garanticen su protección.
Además, durante la sesión ordinaria se señaló que niñas y niños pueden pasar hasta cinco horas diarias creando y consumiendo contenidos digitales, lo que incrementa la importancia de contar con marcos legales y acompañamiento familiar.
Si bien esta ley aún es una iniciativa, representa un paso importante para que las infancias accedan a un entorno digital más seguro.
Países que han restringido el uso de redes sociales a menores
En México no existe una prohibición directa sobre el uso de redes sociales para menores; sin embargo, forma parte de los países que buscan fortalecer la seguridad digital infantil.
Especialistas coinciden en que, aunque muchas plataformas permiten crear cuentas a partir de los 13 años, esta no es una edad adecuada.
Algunos países que ya han comenzado a aplicar restricciones son:
- Australia, que prohibió el acceso a redes sociales a menores de 16 años
- Francia, con una iniciativa para restringirlas a menores de 15 años
- Grecia, donde se analiza una posible prohibición
- España, que anunció medidas para impedir el acceso a menores de 16 años
Recomendaciones para que niñas y niños naveguen de forma segura
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes comparte algunas recomendaciones para madres, padres y cuidadores:
- Conocer las tendencias y contenidos que circulan entre adolescentes.
- Configurar las herramientas de control parental en cada plataforma.
- Consultar guías y manuales sobre navegación segura.
- Mantener diálogos abiertos con hijas e hijos sobre lo que ven en redes.
- Acompañar su uso y fomentar un vínculo de confianza.
El acompañamiento cercano de las familias, junto con políticas públicas, es clave para proteger a las infancias en el mundo digital.