Pato con uniforme del Tri y zapatos conquista a aficionados tras triunfo de México (Video)

Un pato con playera de la selección mexicana y hasta zapatos se robó el festejo por el triunfo ante Sudáfrica en el Mundial. La euforia por el triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica, durante la inauguración del Mundial, dejó imágenes inolvidables entre los aficionados.

Sin embargo, hubo un protagonista inesperado que terminó robándose los reflectores: un pato vestido con una playera de la Selección y hasta con sus propios zapatos.

El peculiar visitante no pasó desapercibido entre los miles de aficionados que se reunieron para celebrar la victoria del Tricolor, convirtiéndose rápidamente en una de las estampas más tiernas y comentadas de la jornada.

¿Qué pasó? El pato que sorprendió a los aficionados del Mundial

A través de redes sociales se difundieron videos del momento en que los asistentes al festejo por el primer triunfo de la Selección Mexicana observaron a un pequeño pato caminar tranquilamente entre la multitud, siguiendo de cerca a sus dueños.

La escena llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar. Mientras avanzaba entre los aficionados, muchos sacaron sus teléfonos para grabarlo y compartir el momento en internet.

Además de su playera de México, el detalle que terminó conquistando a los presentes fueron sus diminutos zapatos, que completaban el singular atuendo mundialista del ave.

Reacciones: "Hasta el pato se puso la del Tri"

Las imágenes del pato rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su sorpresa y ternura por el inesperado aficionado.

"Hasta el pato se puso la del Tri", comentaron algunos internautas, mientras otros destacaron que fue uno de los personajes más entrañables de la celebración.

Su tranquila actitud y su peculiar vestimenta hicieron que muchos lo consideraran una de las postales más curiosas del ambiente festivo que se vivió tras el triunfo mexicano.

Festejo en el Ángel de la Independencia

Tras la victoria, la Secretaría de Cultura informó que alrededor de 150 mil personas acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar el resultado.

El emblemático punto de reunión se llenó de música y color con presentaciones de mariachi, danza folklórica y Sonido La Changa sobre Paseo de la Reforma.

Entre matracas, banderas y gritos de emoción, los aficionados festejaron el arranque del Mundial, en una noche que dejó imágenes inolvidables para los seguidores del Tricolor.

¿Quién es Merlín, el pato viral del Mundial?

En redes sociales existe un perfil dedicado a Merlín, conocido por muchos como "el pato que vende agua", ya que suele acompañar a sus dueños durante su jornada de trabajo.

Aunque su aparición durante los festejos mundialistas lo convirtió nuevamente en tendencia, esta no es la primera vez que llama la atención. En otras ocasiones también ha sido visto usando vestimentas alusivas a diferentes celebraciones y eventos especiales.

Merlín suma un nuevo capítulo a su historia viral al conquistar a los aficionados del Mundial y convertirse, sin proponérselo, en uno de los personajes más queridos de la celebración.