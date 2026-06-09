¿Por qué el Pato Donald habla así? La historia real detrás de su icónica voz

Pato Donald es uno de los personajes más icónicos de Disney y, generación tras generación, se ha convertido en uno de los favoritos del público gracias a su peculiar personalidad, su temperamento explosivo y, sobre todo, su inconfundible voz.

Sin embargo, una de las dudas que más despierta la curiosidad de sus seguidores es: ¿por qué habla de esa manera? Aunque muchos piensan que fue una decisión planeada desde el inicio, la historia detrás de su característica voz tiene un origen inesperado. Aquí te contamos más sobre este entrañable personaje.

Pato Donald: el origen de uno de los personajes más queridos de Disney

El origen de este famoso pato se remonta al 9 de junio de 1934. Fue diseñado por el animador Dick Lundy y debutó en el cortometraje de la serie Sinfonías tontas titulado La gallinita sabia (The Wise Little Hen).

Desde entonces, el Pato Donald conquistó al público con su fuerte carácter y sus divertidas ocurrencias, convirtiéndose en uno de los personajes más emblemáticos y reconocibles del universo Disney.

¿Por qué el Pato Donald habla así?

El origen de la famosa voz del Pato Donald se remonta también a 1934 y, aunque parezca increíble, surgió por accidente.

Sin embargo, en un principio, no estaba previsto que el personaje tuviera esa peculiar forma de hablar. Todo cambió cuando Walter Elias Disney, mejor conocido como Walt Disney, escuchó durante una audición al actor Clarence Nash interpretar un poema utilizando una extraña voz similar a la de un pato.

A Disney le fascinó aquella interpretación y pensó que era perfecta para darle vida al pato. Poco después, contrató a Nash para convertirse en la voz del personaje que terminaría siendo uno de los más queridos por millones de espectadores en todo el mundo.

¿Por qué el Pato Donald habla así? Foto: Miguel Candela Poblacion / Anadolu Agency Miguel Candela Poblacion / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / grosbygroup.com

Clarence Nash, el hombre detrás de la voz del Pato Donald

Durante 51 años, Clarence Nash fue el encargado de interpretar al Pato Donald, dejando una huella imborrable en la historia de la animación.

Su trabajo convirtió aquella peculiar voz en una de las más reconocidas del entretenimiento, dotando al personaje de un tono único, agudo y con un toque malhumorado que terminó por definir su personalidad.

Además de dar voz al Pato Donald, Nash también interpretó a sus sobrinos Hugo, Paco y Luis (Huey, Dewey y Louie), además de participar en diversos efectos vocales para otros cortos de Disney.

El actor falleció en 1985, pero dejó un legado inolvidable. Tras su muerte, Tony Anselmo asumió la responsabilidad de continuar con la voz del emblemático personaje.

¿Cómo es la voz del Pato Donald?

La llamada "habla bucal" es la técnica utilizada para imitar la voz del Pato Donald. Esta consiste en emplear la laringe, la lengua y la parte interna de las mejillas para producir un sonido similar al graznido de un pato.

Clarence Nash usó este método al acumular aire entre la mejilla y la mandíbula para después expulsarlo de una forma muy particular, creando así ese característico tono agudo que hizo famoso al personaje.

¿Por qué el Pato Donald habla así? Foto: Gao da / Imaginechina / Imaginechina via AFP / grosbygroup.com

Si eres fan del Pato Donald, ahora ya conoces el origen de una de las voces más icónicas de Disney, una característica que nació por casualidad y terminó convirtiéndose en parte fundamental de la historia de la animación.