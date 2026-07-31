Avalancha en Broad Peak: quién es Nirmal ‘Nimsdai’ Purja, alpinista desaparecido

El famoso alpinista británico-nepalí Nirmal ‘Nimsdai’ Purja se encuentra desaparecido junto a otros cinco montañistas luego de una avalancha en el Broad Peak, una de las montañas más altas y peligrosas de Pakistán.

El alpinista mejor conocido como ‘Nimsdai’ es reconocido debido a su protagónico en el documental de Netflix ‘Los 14 ochomiles: No ha nada imposible’.

Avalancha en Broad Peak, Pakistán

Nirmal ‘Nimsdai’ Purja, alpinista desaparecido. Especial

Lo que se sabe hasta ahora de la tragedia, es que Nirmal Purga, de 43 años, lideraba una expedición de escalada de un grupo de 10 personas, en el Broad Peak, sin embargo, fueron alcanzados por una avalancha.

El alud de nieve impactó la cima de 8.047 metros el pasado jueves a mediodía y, desde entonces, se perdió la comunicación con Purja.

La policía local informó este viernes que continúa la búsqueda del equipo que lideraba el renombrado montañista. En tanto, un portavoz de la misma corporación de la región montañosa declaró que los equipos de rescate llegaron al lugar afectado y recuperaron cuatro cuerpos.

Los informes preliminares indican que hasta el momento se han recuperado cuatro personas fallecidas y los rescatistas continúan la búsqueda de los otros seis", indicaron mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con el Club Alpino de Pakistán, Purja lideraba una expedición internacional compuesta por cinco nepalíes, un pakistaní, un omaní, un estadounidense y un alpinista chino. Hasta ahora, no se saben detalles sobre la identidad de los cuatro cuerpos recuperados.

¿Quién es Nirmal ‘Nimsdai’ Purja?

Nirmal ‘Nimsdai’ Purja, alpinista desaparecido. Especial

También conocido como Nimsdai, es un alpinista nepalí considerado una de las figuras más impresionantes del montañismo moderno. Se hizo famoso por lograr hazañas que durante muchos años parecían imposibles y por protagonizar el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, que dio a conocer su historia en todo el mundo.

Gracias a sus récords, su experiencia militar y su capacidad para enfrentar algunas de las montañas más peligrosas del planeta, es visto como una leyenda del alpinismo, aunque también ha estado rodeado de algunas controversias.

Nació el 25 de julio de 1983 en el distrito de Myagdi, en Nepal, dentro de una familia de escasos recursos. Antes de dedicarse por completo a escalar montañas, construyó una destacada carrera militar. Primero formó parte de la Brigada Gurkha del Ejército Británico y, más tarde, logró ingresar al Special Boat Service (SBS), una de las unidades de fuerzas especiales más exigentes del Reino Unido, comparable con los Navy SEAL de Estados Unidos. Permaneció alrededor de 16 años en el ejército, donde desarrolló la disciplina, la resistencia física y la fortaleza mental que más tarde serían clave en sus expediciones.

Su nombre quedó grabado en la historia en 2019 gracias al llamado Project Possible, un reto que muchos consideraban irrealizable. El objetivo era escalar las 14 montañas de más de 8 mil metros de altura, conocidas como los "ochomiles", en el menor tiempo posible.

El récord mundial era de casi ocho años, pero Purja sorprendió al mundo al completar el desafío en apenas 6 meses y 6 días, entre abril y octubre de 2019. Para lograrlo utilizó una compleja logística y, en parte de las ascensiones, recurrió al uso de oxígeno suplementario.

Las 14 montañas que conquistó fueron:

Everest

K2

Kangchenjunga

Lhotse

Makalu

Cho Oyu

Dhaulagiri

Manaslu

Nanga Parbat

Annapurna I

Gasherbrum I

Broad Peak

Gasherbrum II

Shishapangma

Fuera de las montañas, Purja fundó Elite Exped, una empresa dedicada a organizar expediciones de alta montaña para personas que desean escalar los grandes picos del Himalaya. También creó la Nimsdai Foundation, una organización enfocada en la conservación de las montañas y en proyectos ambientales y sociales en Nepal.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémica. Algunos montañistas consideran que sus récords no son completamente comparables con otros logros históricos, ya que fueron posibles gracias a una logística muy sofisticada, al uso de oxígeno suplementario y al apoyo de grandes equipos en la montaña. Además, en 2024 enfrentó acusaciones de agresión sexual presentadas por una mujer. Purja negó esas acusaciones, pero el caso afectó su imagen pública y generó un amplio debate dentro de la comunidad del alpinismo.

Montaña Broad Peak

Se trata de una de las montañas más altas y desafiantes del mundo. Se encuentra en la cordillera del Karakórum, en la frontera entre Pakistán y China, muy cerca del famoso K2.

Con una altura de 8,051 metros sobre el nivel del mar, forma parte del exclusivo grupo de los 14 "ochomiles", las únicas montañas del planeta que superan los 8 mil metros de altitud. Su nombre, que significa "Pico Ancho", se debe a la extensa cresta que une sus cumbres.

Aunque suele recibir menos atención que el Everest o el K2, los alpinistas la consideran una montaña extremadamente exigente por sus fuertes vientos, el frío extremo, las avalanchas y la falta de oxígeno en la llamada "zona de la muerte".