¡Qué miedo! Una vela se mueve sola frente a las cámaras y nadie encuentra explicación | VIDEO

Lo que parecía una celebración de cumpleaños terminó convirtiéndose en una escena que todavía genera dudas en redes sociales. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo de Antes Que Nadie, programa argentino que se transmite a través del canal de YouTube Luzu TV.

El momento tuvo lugar el lunes 27 de julio, mientras los conductores celebraban el cumpleaños de su compañera Tati. Frente a las cámaras había un pastel con una vela colocada de lado, pero nadie imaginaba que ese pequeño detalle terminaría llamando toda la atención.

En un fragmento de la emisión que comenzó a circular en redes sociales se observa el instante en que uno de los conductores hace un breve contacto con la vela y comenta que está "toda torcida". Segundos después, el objeto parece cambiar de posición y quedar completamente derecho.

Lo curioso es que, a simple vista, no se observa que alguien vuelva a tocarla. La escena dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que los usuarios comenzaran a preguntarse qué fue lo que realmente pasó.

Pastel

El video no tardó en compartirse una y otra vez, especialmente entre quienes disfrutan de las historias relacionadas con fantasmas y supuestos fenómenos paranormales.

¿Un fantasma movió la vela?

Como era de esperarse, las teorías no tardaron en aparecer. Algunos usuarios aseguraron que la escena podría ser una muestra de actividad paranormal y bromearon con la posibilidad de que hubiera "un fantasma" dentro del foro.

Otros fueron más escépticos y buscaron una explicación mucho más sencilla. Entre las posibilidades que surgieron está la idea de que el movimiento pudo deberse a una corriente de aire, a la forma en que estaba colocada la vela o incluso a algún movimiento que no se alcanza a percibir claramente en el video.

También hubo quienes sospecharon que todo podría haber sido preparado por la producción del programa para generar conversación y conseguir más atención en redes sociales.

La escena, sin embargo, tenía un detalle importante: los propios conductores no parecían haberse dado cuenta de lo que ocurrió en ese momento.

Los conductores dicen que no fue un montaje

La historia tomó un giro todavía más curioso al día siguiente, cuando los integrantes del programa hablaron sobre el video que comenzó a circular en internet.

Según explicaron, ellos mismos no habían notado el extraño movimiento durante la transmisión. Fue un seguidor quien les hizo llegar la grabación y, al verla con detenimiento, se dieron cuenta de lo que había ocurrido frente a las cámaras.

La reacción de los conductores fue de sorpresa. Aseguraron que no se trató de un montaje preparado por el equipo y reconocieron que tampoco tenían una explicación clara para lo que se observa en el video.

Fantasma Denis Zavhorodnii

Entre bromas, incluso señalaron que, si hubieran querido preparar una escena para llamar la atención del público, probablemente habrían hecho algo mucho más elaborado que conseguir que una vela cambiara de posición.

El VIDEO que divide opiniones en redes

El caso rápidamente se convirtió en uno de esos videos que generan opiniones completamente divididas. Mientras algunos están convencidos de que la vela se movió sola y ven en el episodio una posible señal paranormal, otros creen que debe existir una explicación física que todavía no ha sido identificada.

Por ahora, lo único claro es que el momento quedó registrado durante una transmisión en vivo y que las imágenes siguen dando de qué hablar. La pregunta continúa en el aire: ¿realmente una vela se movió sola frente a las cámaras o hay un detalle que todavía nadie ha logrado detectar?

El video sigue circulando en redes sociales y cada espectador parece tener su propia teoría sobre lo ocurrido.