¡OnlyFans de marmotas! Una cuenta llamada ‘OnlyMarms’ causa intriga en la ‘página azul’

El OnlyFans de marmotas, llamado OnlyMarms, es una cuenta exclusiva en donde se comparten fotos y videos de los grandes roedores.

Aprovechando la fama de la ‘página azul’, hubo alguien que se puso creativo y que buscó una vía para ganar fondos.

El OnlyMarms sigue la dinámica de la red social británica de suscripción, que permite a sus creadores monetizar su material a través de cuotas por vistas, aunque, bajo este perfil, quienes suben el contenido de marmotas, decidieron no cobrar por suscripción, sino mantenerse por donaciones.

OnlyMarms, el OnlyFans de marmotas

OnlyMarms, el OnlyFans de marmotas. Especial

Fue por los recortes a la ciencia del gobierno de Estados Unidos, que llevó a investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles a tomar una decisión poco convencional, aunque creativa.

Todo ocurrió cuando el profesor de ecología y biología evolutiva Daniel Blumstein estaba investigando marmotas de vientre amarillo, en las Montañas Rocosas de Colorado y ahí se le ocurrió el plan.

Cuando volví con esta idea, una de mis estudiantes de posgrado dijo inmediatamente que ¡debíamos hacerlo! Así que aquí estamos", contó al medio Live Science.

¿Qué publican en la cuenta de OnlyFans de marmotas?

OnlyMarms, el OnlyFans de marmotas. Especial

El caso de OnlyMarms ha llamado la atención porque rompe por completo con la imagen que la mayoría tiene de OnlyFans. Mientras miles de creadores utilizan la plataforma para compartir contenido exclusivo, en este perfil los protagonistas son un grupo de marmotas que viven en las Montañas Rocosas de Colorado.

La propuesta llama la atención precisamente por el contraste: muchos entran esperando encontrar otro tipo de contenido y se topan con tiernos videos de estos animales silvestres.

Quienes se suscriben a la cuenta pueden ver fotografías y grabaciones exclusivas de las marmotas mientras toman el sol sobre las rocas, juegan entre ellas, cuidan a sus crías, silban para alertar sobre posibles depredadores, excavan madrigueras o se preparan para la hibernación.

También se comparten imágenes captadas durante el trabajo de campo y explicaciones sencillas sobre el comportamiento de estos mamíferos, convirtiendo el perfil en un espacio de divulgación científica.

¿Para qué se ocupan los recursos?

OnlyMarms, el OnlyFans de marmotas. Especial

El proyecto es administrado por la estudiante de maestría Emily Renkey, quien suele acompañar las publicaciones con mensajes en tono relajado e incluso con un toque de humor, aprovechando la fama de OnlyFans para atraer nuevos seguidores. El objetivo es demostrar que la plataforma también puede utilizarse para fines educativos y científicos, además de crear una comunidad interesada en la conservación de la vida silvestre.

El dinero recaudado se destina directamente a financiar la investigación. Entre los gastos que ayuda a cubrir están los viajes al sitio de estudio, equipo para monitorear a los animales, combustible, cámaras, materiales de campo y otros insumos necesarios para que los científicos puedan seguir observando a las marmotas año tras año.

Aunque las cantidades obtenidas todavía son bajas, el equipo asegura que cada donación representa una ayuda importante para mantener activo uno de los estudios más largos del mundo sobre mamíferos salvajes.

La investigación comenzó en 1962 y ha permitido seguir la vida de generaciones enteras de marmotas. Gracias a ese enorme registro histórico, los científicos pueden analizar cómo el cambio climático, las variaciones en la temperatura, la disponibilidad de alimento y otros factores ambientales influyen en su supervivencia, reproducción, comportamiento social y esperanza de vida.

Esa información también ayuda a comprender mejor cómo responden otras especies a los cambios del medio ambiente.

Perfil en ascenso

Hasta ahora, la cuenta ha tenido cerca de dos mil 900 visitas y 112 suscriptores, lo que ha generado alrededor de 650 dólares en donaciones, muy por debajo de lo que Blumstein dijo que se requería para continuar las investigaciones en el futuro previsible.

Aun así, los creadores del perfil se muestran optimistas y piensan seguir en la ‘página azul’ en busca de más recursos para su investigación.

¿Qué contenido hay en OnlyFans?

La plataforma digital ofrece contenido diverso:

Para adultos: Es el uso más conocido de la plataforma, donde muchos modelos y trabajadores sexuales comparten material explícito o íntimo.

Otras profesiones: También participan chefs, músicos, entrenadores de fitness y artistas que comparten tutoriales, rutinas de ejercicio o consejos profesionales de manera privada.

Aquellos que tienen cuenta pueden monetizar su material a través de cuotas mensuales, propinas y pagos por visión.

El funcionamiento básico es por: