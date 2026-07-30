¡Eso, Tilín! Reaparece el niño del video viral y repite la Danza de las Tijeras

El famoso niño conocido como ‘Tilín’, quien protagonizó un video viral en 2018 por su particular baile, reapareció en redes sociales y sorprendió a los internautas debido a que, durante estos años, no perdió aquello que lo hizo famoso, pues se convirtió en danzante y sigue bailando.

En 2018 uno de los videos más virales en redes sociales fue el de "Eso Tilín", un clip de apenas unos segundos que terminó convirtiéndose en un fenómeno de internet en toda Latinoamérica.

La frase se popularizó tanto que dio origen a miles de memes, parodias, canciones, remixes y videos en diversas redes sociales. Incluso varios años después, sigue siendo una expresión que muchas personas utilizan para celebrar o burlarse de una situación de forma divertida.

¡Eso, Tilín!, el video viral del niño

Tilín, el niño del video viral. Especial

El video original fue grabado en 2018, aunque alcanzó su mayor popularidad y se convirtió en un fenómeno viral internacional en 2021.

El clip transcurre en una calle de Perú. En la grabación, un hombre se encuentra con un pequeño niño y le propone que baile a cambio de una moneda.

Al principio ambos conversan sobre el dinero que le dará; el hombre le explica que no tiene un sol completo y solo puede darle una "china", como se conoce coloquialmente en Perú a la moneda de 50 céntimos. Tras aceptar el trato, el niño se prepara para mostrar sus mejores pasos.

El pequeño comienza a interpretar la tradicional Danza de las Tijeras, un baile típico de los Andes peruanos que había aprendido de su abuelo.

Mientras realiza rápidos movimientos de pies y pequeños saltos sobre una banca o banqueta, el hombre que lo graba no deja de animarlo y exclama con entusiasmo: "¡Eso, Tilín, eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡A la mierda, Tilín!". Ese narrador improvisado, junto con la energía del niño, es lo que convirtió la escena en algo tan divertido y memorable.

Al finalizar su presentación, el niño incluso realiza un pequeño salto o pirueta que provoca la risa de quien lo está grabando.

Aunque el video apenas dura unos segundos y muestra una situación cotidiana, la espontaneidad del momento, el entusiasmo del hombre que lo anima y la sencillez con la que el niño baila por una moneda hicieron que el clip se volviera uno de los memes más populares del internet.

Reaparece ‘Tilín’ con la Danza de las Tijeras

Luego de años de aquel video que lo popularizó, el niño que fue apodado como ‘Tilín’ volvió a acaparar la atención.

Fue para el medio América Noticias, en donde el reportero se encontró con ‘Tilín’ y lo entrevistó.

Usted se acordará de ese meme, ese viral que decía: ‘Oye Tilín, lánzate un pasito’”

Tilín, el niño del video viral. Especial

Ante tal declaración del reportero, el niño aseguró que por una ‘china’ fue que bailó y, luego de que lo animaran a bailar, procedió a realizar el baile, mientras que se escuchaba a unísono: “¡Eso, Tilín!”.

El joven bailó caracterizado con un traje multicolor, según medios locales, perteneciente a la Asociación Cultural de Danzantes de Tijera Galas de Oro.

En las imágenes, se observa la notoria evolución física del niño, mayor en estatura y ahora con un gran talento para la danza andina.

Con sus pasos, logró reunir a un tumulto de personas que lo rodearon para aplaudirle mientras que este hacía lo que mejor sabía y sonreía.

De acuerdo con el joven, ahora participa activamente en presentaciones y eventos culturales.

Luis Ángel Carrasco, el nombre real del niño peruano

Aunque millones de personas lo conocen como "Tilín", el protagonista del famoso video viral se llama Luis Ángel Carrasco y es originario del distrito de Comas, en Lima, Perú.

Detrás de la sonrisa y el carisma que conquistaron internet, se sabe que el niño atravesó una infancia marcada por dificultades económicas y familiares.

Luis Ángel fue criado principalmente por sus abuelos, especialmente por su abuela Gaudencia Camargo. Su madre biológica lo visitaba ocasionalmente, pero no vivía con él y, su abuelo fue quien le enseñó desde muy pequeño la Danza de las Tijeras, una tradición peruana que el niño aprendió con apenas cinco años.

A pesar de la fama que alcanzó en internet, Luis Ángel nunca dejó de prepararse como danzante.

Tilín, el niño del video viral. Especial

La Danza de las Tijeras, una tradición de Perú

La Danza de las Tijeras es una de las expresiones culturales más representativas del Perú. Se trata de un baile tradicional originario de las regiones andinas de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y parte de Arequipa, donde los danzantes realizan impresionantes pasos llenos de agilidad, equilibrio y resistencia mientras sostienen en una mano dos piezas metálicas que, al chocar entre sí, producen el característico sonido que da nombre a esta tradición.

Durante la presentación, los bailarines ejecutan complejas coreografías que incluyen rápidos movimientos de pies, saltos, giros, acrobacias y pruebas de destreza física, siempre al ritmo de instrumentos tradicionales como el violín y el arpa.

Más allá del espectáculo, la Danza de las Tijeras tiene un profundo significado cultural y espiritual para las comunidades andinas: