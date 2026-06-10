Los mejores memes rumbo al Mundial 2026… ¡Así se siente México!

Característico de los mexicanos, los mejores memes rumbo al Mundial 2026 la están rompiendo en las redes sociales. A través de las imágenes se vive la emoción con la que se espera la justa deportiva, cuya inauguración tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México.

Los memes previos al Mundial que comienza este jueves 11 de junio, reflejan una mezcla de emoción, nerviosismo y escepticismo, convirtiéndose en una especie de termómetro del ánimo de los aficionados.

Además, estas divertidas imágenes muestran a un México que vive entre la ilusión de ser anfitrión por tercera vez, el orgullo de recibir el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México y la incertidumbre por la justa deportiva.

Memes rumbo al Mundial 2026 en México

El humor es precisamente lo que convierte a los memes en uno de los protagonistas no oficiales de la cuenta regresiva mundialista.

Muchos de ellos muestran cómo estarán viviendo el Mundial los mexicanos, la mayoría, en horas laborales. Mientras que otros señalan la percepción que tendrán los turistas al llegar a tierra azteca.

Sin duda alguna, cada una de las imágenes hace sentir la euforia mundialista y lo que viven los mexicanos con humor cada que hay un evento o desgracia.

Aquí te dejamos los mejores memes para divertirte un rato con la emoción mundialista:

Memes previos al Mundial 2026. Especial

Memes previos al Mundial 2026. Especial

Memes previos al Mundial 2026.

Memes previos al Mundial 2026. Especial

Memes previos al Mundial 2026.

Memes previos al Mundial 2026. Especial

Memes previos al Mundial 2026.

Memes previos al Mundial 2026. Especial

Memes previos al Mundial 2026. Especial

Memes previos al Mundial 2026.

Memes previos al Mundial 2026. Especial

¿Cuántos partidos del Mundial serán en México?

México tendrá 13 partidos del Mundial 2026 en 3 sedes: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Ciudad de México — Estadio Ciudad de México

11 jun: México vs Sudáfrica

17 jun: Uzbekistán vs Colombia

24 jun: Chequia vs México

30 jun: Dieciseisavos: 1A vs 3CEFHI

5 jul: Octavos: ganador M79 vs ganador M80

Guadalajara — Estadio Akron

11 jun: Corea del Sur vs Chequia

18 jun: México vs Corea del Sur

23 jun: RD Congo vs Colombia

26 jun: Uruguay vs España

Monterrey — Estadio BBVA

14 jun: Suecia vs Túnez

20 jun: Túnez vs Japón

24 jun: Sudáfrica vs Corea del Sur

29 jun: Dieciseisavos: 1F vs 2C

¿Dónde se jugará la final?

Aunque México alberga 13 partidos y el histórico partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, toda la fase final del torneo, incluidas las semifinales y la final, se disputará en Estados Unidos.

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La FIFA confirmó esa sede como la encargada de albergar el partido por el título del torneo.

El encuentro está programado para comenzar a las 15:00 horas locales (13:00 horas del centro de México) en el estadio antes mencionado que tiene capacidad para más de 82 mil espectadores.