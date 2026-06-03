¿A qué hora es el show de inauguración del Mundial 2026 en CDMX?

El show de inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX) es algo prometedor que tiene a los fanáticos de la justa deportiva emocionados, pues serán grandes artistas los que se presentarán en el Estadio Ciudad de México (Banorte) antes del partido entre México y Sudáfrica.

Se trata de un momento histórico porque el antes llamado Estadio Azteca se convertirá en el primero del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa Mundial, después de 1970 y 1986.

¿A qué hora será el show de inauguración del Mundial en CDMX?

Show de inauguración del Mundial 2026. Especial

El espectáculo inaugural del Mundial 2026 en México se realizará en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la programación de la FIFA, el show iniciará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 13:00 horas.

Este espectáculo contará con una mezcla de artistas mexicanos e internacionales que representarán distintos géneros musicales, desde pop y regional mexicano hasta cumbia y música urbana.

Los artistas confirmados son:

Belinda

Los Ángeles Azules

Maná

Alejandro Fernández

Lila Downs

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

Cabe destacar que, antes del show del 11 de junio, en México se realizará otro evento previo al torneo, llamado Mexico Countdown Concert, en el Auditorio Nacional. Este estará incluido sin costo adicional para quienes tengan boleto de México Vibra del 10 de junio.

El espectáculo contará con presentaciones en vivo, enlaces con otras ciudades sede y apariciones especiales. Además de Los Ángeles Azules con Belinda y Elena Rose, se anunció una aparición sorpresa especial para la celebración en la capital mexicana.

Mientras que, en el México Vibra, igual en el Auditorio Nacional, se presentarán artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Mijares, Banda El Recodo, entre otros.

¿Dónde ver el espectáculo el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México?

Show de inauguración del Mundial 2026. Especial

Si no tienes boletos para asistir al Estadio Ciudad de México el 11 de junio, puedes ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026 a través de televisión abierta, además:

TV de paga

TUDN transmitirá el espectáculo completo y la previa del partido inaugural.

Streaming

ViX tendrá la transmisión en vivo de la inauguración y del partido México vs. Sudáfrica.

También existe una transmisión oficial internacional de la ceremonia a través de plataformas asociadas a FIFA, incluido Prime Video en algunos mercados.

Fan Festival

Además, la FIFA instalará el FIFA Fan Festival Ciudad de México en el Zócalo, donde habrá pantallas gigantes para seguir la ceremonia y los partidos de forma gratuita. También habrá transmisiones en otros espacios públicos de la capital.