Memes por el registro de línea: ¿Sin celular? Ve buscando un teléfono público y monedas

El registro de la línea telefónica se convirtió en tendencia en redes sociales durante los últimos días, no solo por la cercanía de la fecha límite para completar el trámite, sino también por la ola de memes que aparecieron entre usuarios preocupados por las posibles consecuencias de no hacerlo a tiempo.

Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el 30 de junio de 2026, varios internautas han compartido imágenes, bromas y publicaciones sobre la obligación de vincular su número celular con una identidad oficial. Algunos usuarios incluso han comparado el proceso con otros trámites gubernamentales que suelen dejarse para el último momento.

Foto: Especial

Entre las principales dudas que circulan en internet destaca qué ocurrirá con quienes no registren su línea antes de la fecha establecida. De acuerdo con lo informado por las autoridades, las líneas que no completen el procedimiento podrían quedarse sin servicio a partir del 1 de julio de 2026.

La medida busca que cada número telefónico tenga un responsable identificado oficialmente y, según las autoridades, contribuir a la reducción de delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y llamadas relacionadas con actividades ilícitas.

Los memes por el registro obligatorio de líneas telefónicas

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al anuncio. Desde publicaciones sobre personas corriendo a registrar su número a última hora hasta bromas sobre quedarse incomunicados, los memes se multiplicaron conforme se acerca la fecha límite.

También se han vuelto populares las publicaciones que imaginan escenarios exagerados sobre quedarse sin llamadas, mensajes o aplicaciones de mensajería por no haber realizado el registro a tiempo.

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¿Qué documentos podrían solicitar para registrar una línea?

Para completar el trámite podrían solicitarse algunos datos básicos que permitan validar la identidad del titular del número telefónico.

Entre los requisitos se encuentran:

CURP

Identificación oficial vigente

Datos personales básicos

En algunos casos, una selfie para confirmar la identidad

Canva

Las autoridades han señalado que las compañías telefónicas no pueden solicitar huellas dactilares, ADN ni otros datos biométricos considerados sensibles.

¿Cómo se realiza el trámite?

Existen dos formas para completar el registro: en línea o de manera presencial.

Quienes opten por hacerlo desde internet deberán ingresar al portal de su compañía telefónica, capturar su número celular, subir fotografías de una identificación oficial vigente por ambos lados y validar su identidad mediante la cámara del teléfono.

Por otra parte, los usuarios que prefieran recibir asistencia pueden acudir a un centro de atención a clientes de su operador telefónico con una identificación vigente para realizar el procedimiento. El registro es gratuito y suele completarse en cuestión de minutos.