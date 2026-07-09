La loca teoría que dice que Bibi de la Familia P. Luche y Memo Ochoa tuvieron un hijo y sería Morita

Entre los miles de memes que dejó la participación de Gilberto Mora, mejor conocido por muchos aficionados como Morita, hay uno que se robó las redes sociales. En TikTok, Facebook y X comenzó a circular una publicación y “teoría” que asegura que el joven futbolista es el supuesto hijo de Memo Ochoa y Bibi P. Luche.

La teoría no tiene absolutamente nada de cierto, pero sí una explicación que mezcla fútbol mexicano, televisión y uno de los cameos más recordados de La Familia P. Luche.

Todo comenzó cuando algunos usuarios encontraron cierto parecido físico entre Morita y el histórico portero de la Selección Mexicana. A partir de ahí, alguien recordó un episodio emitido hace más de 15 años y armó una historia ficticia que rápidamente se volvió viral.

El parecido entre Gilberto Mora y Memo Ochoa dio origen a uno de los memes más compartidos del Mundial 2026. Captura de pantalla

El capítulo de La Familia P. Luche que hizo aparecer la loca teoría

Para entender el origen del meme, hay que regresar a 2010, cuando La Familia P. Luche lanzó un episodio especial con motivo del Mundial de Sudáfrica.

En ese capítulo aparece Memo Ochoa interpretándose a sí mismo. Sin embargo, no llega como futbolista invitado, sino como el novio de Bibi P. Luche, personaje interpretado por Regina Blandón.

La historia gira alrededor de la presentación oficial del arquero ante Ludovico y Federica.

Los padres de Bibi no aprueban la relación porque consideran que Memo “no tiene futuro” y que únicamente sabe detener balones. Incluso le piden a su hija que termine con él sin saber que se trata del entonces portero de la Selección Mexicana.

Cuando descubren quién es realmente, cambian por completo de opinión al imaginar que podrían viajar al Mundial gracias a él. Sin embargo, ya es demasiado tarde y el romance termina.

Aunque fue solo una participación especial, ese episodio quedó entre los favoritos de muchos seguidores de la serie.

La loca teoría que dice que Bibi de la Familia P. Luche y Memo Ochoa tuvieron un hijo y sería Morita Redes Sociales

¿De dónde salió la teoría de que Morita es hijo de Bibi y Memo Ochoa?

Durante los últimos días, varios usuarios comenzaron a comparar fotografías de Gilberto Mora con imágenes de Memo Ochoa, señalando un supuesto parecido entre ambos.

Después alguien recordó que, dentro del universo de La Familia P. Luche, Memo Ochoa había sido novio de Bibi.

Con esos dos elementos nació la broma de que si Memo y Bibi fueron pareja en la serie y Morita se parece al portero, entonces “el futbolista sería su hijo”.

La teoría empezó a compartirse en TikTok, Facebook, X e Instagram acompañada de montajes, capturas del capítulo y todo tipo de comentarios humorísticos.

Memo Ochoa apareció como invitado especial en un capítulo de La Familia P. Luche, donde interpretó al novio de Bibi. IG rulosauryo

¿Memo Ochoa terminó alimentando el meme?

Lejos de ignorar la broma, Memo Ochoa decidió sumarse al juego y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas del meme.

Durante la concentración de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el arquero compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece entrando a la habitación de Gilberto Mora mientras lo “manda a dormir”, como si fuera un niño. La publicación iba acompañada de una canción infantil y rápidamente fue retomada por los aficionados.

En otra ocasión, Ochoa volvió a hacer referencia al tema al publicar que Morita ya estaba en su cuarto, había hecho la tarea y estaba listo para descansar, siguiendo el tono de las bromas que circulaban en internet sobre la diferencia de edad entre ambos.

Las publicaciones provocaron miles de reacciones porque demostraron que el propio guardameta conocía el meme y estaba dispuesto a divertirse con él.

Aunque muchos relacionan estas bromas con la teoría de Bibi P. Luche, en realidad comenzaron por la enorme diferencia de edad entre ambos futbolistas. Mientras Ochoa disputa la etapa final de una carrera que lo llevó a jugar seis Copas del Mundo, Gilberto Mora apenas inicia su camino como una de las grandes promesas del fútbol mexicano.