Influencer “Oscorp” detenido en Jalisco; lo señalan por trata y pornografía infantil

El influencer mexicano Óscar Adrián “N”, conocido como “Oscorp”, fue detenido tras ser señalado por trata de personas y posesión de pornografía infantil, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía de jalisco.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que el arresto ocurrió durante un cateo en un domicilio ubicado en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara.

En redes sociales, el influencer se identifica como creador de contenido y organizador de eventos para otros canales populares en plataformas digitales.

Influencer “Oscorp” detenido en Jalisco

Influencer “Oscorp” detenido en Jalisco. @oscaradriandelrio

Fue el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con sede en Estados Unidos, quien generó la alerta de cuentas, correos electrónicos y direcciones IP vinculadas al domicilio del detenido.

El aviso llegó a la Vicefiscalía de Jalisco y ahí se abrió la carpeta de investigación que derivó en dos órdenes judiciales: una para la detención de Óscar Adrián y otra para el cateo de su domicilio.

Según lo informado por el fiscal Salvador González, el detenido presuntamente visitaba sitios de internet para comprar material con pornografía infantil, lo que se configura en la comisión de un delito.

En tanto, la investigación sigue para establecer si “Oscorp” participó también en la distribución de ese material o si existe relación con otros delitos que afecten la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Objetos asegurados en el domicilio de Óscar Adrián “N”

Durante el operativo que terminó con el arresto del influencer, los agentes además aseguraron múltiple evidencia tecnológica, entre la que destaca:

Teléfonos celulares

Chips telefónicos

Tarjetas de memoria

Memorias USB

Computadoras

Además, se aseguró un chaleco balístico, insignias e identificaciones a nombre del detenido de un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos. Todo lo anterior será integrado a la carpeta de investigación.

Por las investigaciones correspondientes, el influencer fue puesto a disposición del juez de control para que se determine su situación legal en las próximas horas.

¿Quién es “Oscorp”?

Influencer “Oscorp” detenido en Jalisco. @oscaradriandelrio

Conocido en redes sociales como “Oscorp”, es un creador de contenido que desarrolló buena parte de su actividad en el ámbito del entretenimiento en Guadalajara. En sus perfiles se presentaba como productor, promotor y coordinador de eventos, además de influencer y youtuber, y utilizaba sus plataformas para compartir información relacionada con artistas, conciertos, espectáculos y otros acontecimientos de la industria.

Infobae identificó una de sus principales cuentas como “Oscorp Oficial” en TikTok, donde reunía poco más de 4 mil seguidores y alrededor de 339 mil “me gusta”. En la descripción de su perfil hacía referencia a colaboraciones con distintas cuentas y mencionaba a Badabun y a Talento Líder, aunque no existe información pública que confirme que haya tenido una relación laboral formal con estas empresas.

También tenía presencia en YouTube mediante el canal “OSCORP ALEXANDER”, que llegó a reunir cerca de 10 mil suscriptores y cientos de videos. El espacio funcionaba como una plataforma para publicar entrevistas, coberturas y contenidos relacionados con el mundo del espectáculo.

Su actividad en redes lo mostraba como una persona interesada en abrirse camino dentro de la industria del entretenimiento, principalmente a través de la promoción de eventos, la producción audiovisual y las entrevistas. Su contenido también buscaba establecer vínculos con artistas, organizadores y otros personajes relacionados con los espectáculos, por lo que su perfil estaba más relacionado con la promoción y cobertura de eventos que con el entretenimiento masivo de los grandes influencers.

Pese a la información disponible sobre su actividad en internet, son pocos los datos confirmados sobre su vida personal y trayectoria fuera de las redes sociales. No se conocen públicamente y de manera suficientemente corroborada detalles como su edad, formación académica o una trayectoria profesional más amplia. Por ello, la mayor parte de la información disponible sobre “Oscorp” proviene de sus propios perfiles y del contenido que publicó durante los últimos años.