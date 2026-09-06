MrBeast publica su primer libro y regala un millón de dólares a sus lectores: así puedes ganar

Jimmy Donaldson, universalmente conocido como MrBeast, lleva años redefiniendo las reglas de la producción audiovisual en YouTube. Y esta vez, cambia las superproducciones de sus videos por papel: acaba de publicar su primer libro, pero siguiendo sus estándares, también regala un millón de dólares a sus lectores: así puedes ganar.

El creador de contenidos ha transformado el espectáculo digital en un imperio global; cuenta con más de 500 millones de suscriptores en YouTube, marcas de chocolates y restaurantes. Y ahora dio el salto al mundo editorial con una novela de ficción y suspenso cargada de adrenalina, dinámicas de juego y, por supuesto, una recompensa millonaria en la vida real.

Para asegurar que la propuesta tenga la solidez de un auténtico fenómeno de ventas, el creador se ha aliado con uno de los autores de thrillers más vendedores y prolíficos de la historia de la literatura contemporánea.

MrBeast publica libro y regala un millón de dólares TikTok @mrbeast

MrBeast publica su primer libro junto a James Patterson

MrBeast se convirtió en autor del libro titulado Los juegos más peligrosos (The Most Dangerous Games en inglés), junto a James Patterson, un escritor de thrillers, responsable de éxitos de ventas globales como las sagas de Alex Cross y Women's Murder Club, además de ostentar récords Guinness por la cantidad de títulos que ha posicionado en el número uno de las listas de superventas del New York Times.

La alianza entre el rey del entretenimiento en video y el maestro del bestseller impreso representa una estrategia multidisciplinaria donde se una la estructura narrativa de suspenso, junto con el sello del youtuber, es decir, el concepto de supervivencia extrema y la tensión de las decisiones bajo presión.

Esta colaboración busca conectar a dos generaciones de consumidores de entretenimiento. Por un lado, apela al público joven acostumbrado a la narrativa dinámica, rápida y visual del contenido digital; por el otro, capta el interés de los lectores habituales de novela negra y narrativa de acción que consumen los títulos de Patterson.

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¿De qué trata Los juegos más peligrosos, el libro de MrBeast?

Los juegos más peligrosos traslada al papel la esencia misma de los videos más virales de MrBeast. La historia arranca con una propuesta inquietante: un grupo selecto de competidores es convocado a participar en un evento privado de alto nivel.

Lo que en un principio parece ser una competencia de entretenimiento con un premio astronómico, pronto revela su cara más oscura. Los participantes se ven atrapados en un complejo diseño de pruebas físicas, mentales y emocionales donde la línea entre la simulación y el peligro real se desvanece por completo.

Los personajes deben enfrentarse a pruebas que desafían su lealtad, su ética y su capacidad de resistencia en entornos controlados que recuerdan a las grandes escenografías construidas por el propio MrBeast en sus desafíos reales.

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El regalo de un millón de dólares a los lectores de MrBeast

Fiel a su estilo, MrBeast no podía limitarse a lanzar un libro convencional. Para trasladar la experiencia de lectura a una dimensión interactiva sin precedentes, el lanzamiento de la novela viene acompañado de una búsqueda del tesoro a nivel global que entregará un premio real de un millón de dólares al lector que logre resolver el desafío final.

Para lograrlo, los autores ocultaron una serie de pistas, acertijos visuales, códigos criptográficos y mensajes cifrados en Los juegos más peligrosos. A medida que los lectores avanza en la historia, deben prestar atención a detalles específicos del texto, patrones de palabras e ilustraciones incluidas en la edición impresa y digital.

Las respuestas y soluciones a las pistas deben ingresarse a través de un portal web oficial creado específicamente para el evento.

Quienes logren descifrar de forma correcta y en el menor tiempo posible la totalidad de los enigmas clasificarán a una etapa final. Los finalistas seleccionados competirán cara a cara en un evento presencial producido por MrBeast, donde se disputará el millón de dólares.

¿Ya está a la venta el libro de MrBeast?

Sí, el libro de MrBeast, Los juegos más peligrosos, ya está a la venta en México en su versión en español.