Lupita TikTok vuelve a la polémica con nuevo video de fan que la expone en redes

La creadora de contenido Lupita TikTok volvió a la polémica luego de que, recientemente, fue expuesta por uno de sus fans en redes sociales, a través de un video que genera debate, más que popularidad.

La originaria de Monterrey ha pasado de ser una figura viral querida por su autenticidad a convertirse en un caso muy mediático rodeado de controversias serias, especialmente relacionadas con su vida personal, su familia y su entorno.

Después de la polémica más fuerte, relacionada con su hija recién nacida, vuelve a acaparar la atención por cómo fue grabada por un fan.

Lupita TikTok en polémica por nuevo video viral

Lupita TikTok en nueva polémica. Especial

En el video que se ha viralizado, muestran cómo un fan se acercó a la creadora de contenido para pedirle una fotografía, sin embargo, la reacción de Lupita dejó mucho que desear a su seguidor.

En el clip que dura alrededor de 13 segundos, se observa a un fan, vestido con sudadera blanca y pantalón de mezclilla, que se le acerca a la joven para pedirle que se tome una foto con él.

Rápido”, contesta Lupita TikTok con una expresión de desagrado, mientras posa con una mano para la foto y luego se va, sin mediar más palabra con su fan.

Al final, el joven le da las gracias a la creadora de contenido, pero esta se va rápidamente sin voltear a verlo ni contestar.

‘Prepotente’, llaman a la creadora de contenido

Por este hecho, el clip que originalmente fue compartido en TikTok, por el usuario @palolote, fue retomado en la cuenta de X, ‘¿Por qué es tendencia en México?’, en donde la señalaron de prepotente.

Un fan le pidió una foto y fue prepotente”, se lee en la publicación.

En tanto, usuarios en TikTok, sobre el video original, comentaron:

Lleva prisa la arquitecta.

La gente que consume su contenido tiene la culpa.

Me contesta así y le digo: Mejor ya no, gracias.

Nosotros tenemos la culpa.

Ya, por favor, no la pelen.

Controversias y acusaciones

Lupita TikTok en nueva polémica. Especial

Lupita TikTok es una creadora de contenido mexicana originaria de Monterrey que se hizo viral en TikTok por su forma espontánea de hablar, su carisma y videos de su vida cotidiana. Con el tiempo acumuló cientos de miles de seguidores y se volvió muy conocida en redes sociales, especialmente en el norte de México.

Su popularidad también ha estado rodeada de polémicas importantes, la más fuerte, en 2025, cuando su hija recién nacida fue hospitalizada con deshidratación y otros problemas de salud. Esto provocó la intervención de autoridades como el DIF ante sospechas de posible negligencia.

Días después, la bebé falleció, lo que generó una enorme reacción en redes sociales, con críticas, preocupación y también muestras de apoyo hacia la influencer.

Su pareja, un hombre considerablemente mayor que ella, fue detenido y vinculado a proceso por un delito equiparable a violación, ya que se argumentó que Lupita podría tener una condición de vulnerabilidad cognitiva.

Este caso intensificó la polémica, ya que muchos usuarios cuestionaron su entorno y la situación en la que vivía.

También ha habido señalamientos de que personas cercanas, como su mánager o familiares, podrían haberse aprovechado de ella económicamente o mediáticamente. Incluso se ha hablado de que vivía en condiciones precarias pese a su fama.

Además de los temas graves, Lupita TikTok ha sido criticada por situaciones virales, como cobrar por fotos con fans o su actitud en algunos encuentros públicos, lo que ha generado debate sobre su comportamiento.

*mvg*