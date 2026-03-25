Luna en Reforma: Surge nueva ‘Lady’ por parar el tráfico en CDMX para una foto

Una nueva ‘Lady’ surgió en redes sociales luego de que detuvo el tráfico para tomarse una foto con la Luna que se encuentra instalada en Paseo de la Reforma, como parte del Festival Internacional de las Luces México (FILUX) en la Ciudad de México (CDMX).

En redes sociales circula el video que desató la polémica, pues en él se observa cómo se colocó la mujer en medio de la avenida para poder capturar una imagen familiar, con la Luna de fondo.

El clip fue compartido por el usuario @sergiocandelero en TikTok y ahí se ve a la mujer posicionándose en el cruce peatonal, pese a que los vehículos continuaban avanzando.

Todavía después de que cometió el error, la mujer aparentemente molesta respondió a un automovilista que tuvo que echarse de reversa para evitarla y seguir su camino.

Críticas a Lady Luna en redes sociales

Lady Luna en Reforma. Especial

En redes sociales se ha generado un debate por lo que se observa en el video y sobre la mujer que ya fue apodada como ‘Lady Luna’.

Algunos opinan que la ubicación de las instalaciones pudo haber propiciado este tipo de situaciones, otros calificaron la acción como riesgosa e irresponsable.

El debate principalmente que ha surgido es por el comportamiento de los asistentes a eventos masivos en espacios públicos.

Entre las opiniones se lee:

Por eso hay que salir a pasear de vez en cuando, gente.

Pésimo lugar para poner una Luna.

¿Creen que conozca el mar?

¿Qué onda con la señora?

Y está lleno, qué vergüenza.

Tenemos una Luna natural, por cierto.

Literalmente, Luna llena.

Hace un par de días nadie pelaba a la Luna y ahorita está lleno.

¿Dónde está la Luna?

La exposición forma parte del Festival Internacional de las Luces México (FILUX) que dio inició el pasado 20 de marzo; se llama ‘Solo la luz, primavera’ y está conformada por trece piezas ubicadas entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

Sin embargo, la pieza de la Luna gigante de 7 metros, se encuentra a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Lady Luna en Reforma. Especial

Está instalada durante todo el día, pero, la mejor hora para visitarla es a partir de las 17:00 horas, cuando la noche ya ha caído y puedes apreciarla iluminada.

Según la información oficial compartida por los organizadores del festival, la Luna gigante, así como todas las demás obras que forman parte de la exposición 'Solo la luz, primavera', estarán en Paseo de la Reforma hasta el día domingo 29 de marzo de 2026.

Obra de Luke Jerram

La pieza es una creación del artista británico Luke Jerram, siendo una réplica del satélite natural de la Tierra que permite al espectador contemplar la superficie con un nivel de detalle excepcional, lo que le da un mayor grado de realismo.

Consiste en una enorme escultura inflable de la Luna, de aproximadamente siete metros de diámetro, que reproduce con gran precisión su superficie gracias a imágenes reales tomadas por la NASA.

Uno de los aspectos más interesantes de la obra es su escala: cada centímetro de la escultura representa alrededor de cinco kilómetros de la Luna real. Esto permite apreciar con gran detalle cráteres, relieves y texturas que normalmente solo se pueden observar mediante telescopios o imágenes científicas.

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