¡BTS con CURP y comiendo tacos! ARMY comparte los mejores memes por su llegada a México

BTS volvió a convertirse en tendencia en México incluso antes de subir al escenario. La llegada de la agrupación surcoreana a la Ciudad de México desató una avalancha de memes, videos y publicaciones virales creadas por ARMY, fandom que desde hace días vive con emoción la espera de los conciertos programados en el Estadio GNP.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de bromas relacionadas con los nervios previos a los shows, los gastos en mercancía oficial y cómo es que los idols están viviendo su paso por México previo a sus conciertos.

La expectativa por ver nuevamente al grupo completo en el país ha convertido estos conciertos en uno de los eventos musicales más comentados del año.

Los memes de BTS por su llegada a México

Con el paso de las horas, el humor del ARMY mexicano comenzó a tomar fuerza en redes sociales. Usuarios de X, TikTok e Instagram compartieron imágenes, videos y frases relacionadas con todo lo que implica asistir a un concierto de BTS.

Uno de los temas más recurrentes en los memes fue el impacto económico que representa seguir a la banda. Decenas de publicaciones hicieron bromas sobre las compras de outfits, lightsticks, álbumes y mercancía oficial, además de los gastos en transporte y hospedaje para quienes viajaron desde otros estados del país.

ARMY sacó su lado chistoso X

También hubo publicaciones relacionadas a la experiencia de los integrantes de BTS en México, ya que en las fechas en las que estarán en nuestro país ocurrirán hechos que todo mexicano ha experimentado por lo menos una vez en la vida como el simulacro o el Día de las Madres.

El ARMY mexicano vive una auténtica fiesta

La visita de BTS no solo ha provocado expectativa por la música. Para miles de seguidores, estos conciertos representan una experiencia donde pueden convivir con personas que comparten la misma pasión por el grupo surcoreano.

Durante la semana previa a los conciertos, los fans intercambiaron recomendaciones sobre horarios de llegada, accesos al estadio y consejos para disfrutar mejor la experiencia. En redes sociales también circularon mensajes de bienvenida dirigidos tanto a los integrantes de BTS como a su equipo de trabajo.

Y ahora, ARMY comparte su emoción con divertidos memes. Y tú, ¿ya estás listo para ver a BTS en vivo?

PJG