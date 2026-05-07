Serpiente viva enviada por paquetería, ¿cuál es la especie y quién la recibió?

Una serpiente viva enviada por paquetería ha causado revuelo en internet, luego de que, aunque parece extraño y poco creíble, esto sucedió.

Hay cientos de objetos extraños que se han enviado por paquetería, sobre todo los que han sido engañados cuando piden una cosa y les llega otra, pero, ahora la noticia de una serpiente viva que fue enviada por una empresa que traslada paquetes, ha dejado a todos boquiabiertos.

Serpiente viva enviada por paquetería, ¿quién la recibió?

Serpiente enviada por paquetería. Especial

El hecho sucedió en España y fue alertado por la Guardia Civil. El reptil fue encontrado en una nave de Berriozar dentro de un paquete sin declarar, remitido por un transporte no autorizado para animales vivos.

De acuerdo con la investigación, el envío irregular fue hecho desde Málaga hasta Navarra, informó la agencia EFE.

Los agentes comprobaron que en el interior del paquete viajaba un ejemplar macho de serpiente de la especie Heterodonnasicus, de aproximadamente 10 centímetros de longitud.

Según manifestaron los responsables de la empresa de transporte, desconocían por completo que el paquete contuviera un animal vivo, ya que el bulto había sido facturado sin declarar su verdadero contenido y la mercantil no estaba autorizada para este tipo de transporte.

De acuerdo con la información recabada, se supo que el ejemplar había sido remitido desde Málaga, y su recepción correspondía a un vecino de Pamplona.

Además, la documentación incorporada al expediente reflejaba que se trataba de un ejemplar nacido en cautividad en septiembre de 2025.

¿Qué se sabe sobre la especie Heterodonnasicus?

Serpiente enviada por paquetería. Especial

Conocida comúnmente como serpiente hocicuda occidental o “western hognose snake”, es una especie de serpiente no venenosa originaria de Norteamérica que se ha vuelto muy popular entre aficionados a los reptiles por su apariencia peculiar y su comportamiento defensivo tan llamativo.

Uno de sus rasgos más distintivos es su nariz levantada en forma de pala, que utiliza para excavar en la tierra y buscar alimento. Su tamaño suele variar entre 40 y 90 centímetros, dependiendo de la edad y el sexo, y presenta colores muy variados que van desde los tonos arena, café, gris, naranja e incluso variedades criadas en cautiverio con patrones exóticos.

Aunque técnicamente posee una saliva ligeramente tóxica para inmovilizar pequeñas presas, no representa un peligro serio para los humanos.

Es famosa por sus “actuaciones dramáticas” cuando se siente amenazada, ya que puede inflar el cuello como una cobra, silbar fuerte y hasta fingir su propia muerte, volteándose boca arriba y quedándose inmóvil.

La alimentación de la Heterodon nasicus se basa principalmente en pequeños anfibios, roedores y lagartijas. En cautiverio suele alimentarse con ratones. Es una especie terrestre y de hábitos relativamente tranquilos, por lo que muchas personas la consideran adecuada para principiantes en el cuidado de reptiles.

Habita principalmente en zonas áridas, praderas y regiones semidesérticas de países como Estados Unidos y Canadá. Gracias a su capacidad para excavar, pasa gran parte del tiempo escondida bajo la arena o tierra suelta.

En los últimos años se ha vuelto muy popular en redes sociales y entre criadores debido a sus expresiones faciales catalogadas como “tiernas”, su tamaño manejable y sus múltiples variaciones de color conocidas como morphs.

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