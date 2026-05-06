Otra vez los revendedores: Army denuncia caos por venta de mercancía de BTS en México

BTS está a un día de dar su primer concierto en el Estadio GNP, sin embargo, esta mañana se desató el caos cuando debido a que se realizó la venta de merch oficial que el grupo tiene durante la gira “ARIRANG”.

Hace unos días a través de Weverse se dio a conocer que la venta de mercancía oficial, además de realizarse dentro del Estadio GNP los días de los shows de BTS en México también se podría comprar este 6 de mayo en Mr Merch, un lugar ubicado dentro del estacionamiento del Palacio de los Deportes, así como en la puerta 6 y 15 del antiguo Foro Sol.

BTS / Facebook CLAP Ideas Chidas

Dentro de los productos contemplados para la venta están playeras conmemorativas de la gira, así como una exclusiva para México, gorras, lightsticks, entre otros productos.

Cabe mencionar que en un comunicado se comentó que la venta por persona sería limitada, es decir, que dependiendo del producto, un fan podría adquirir solo un playera o lightstick, esto para mantener orden y así garantizar que la mayoría de ARMY pueda conseguir mercancía oficial.

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ARMY denuncia venta de merch a revendedores

Aunque se estableció que la venta de este 6 de mayo iniciaría a las 10 de la mañana, por medio de redes sociales se compartieron videos y fotos de cómo, alrededor de las 8:00 AM, personal encargado de vender la merch de BTS le ofrecía los productos a los revendedores.

En los videos se observa a varias personas, que no se identificaban como parte del personal que se encarga de la venta de la mercancía de BTS, adquirir grandes cantidades de merch que estaban colocadas en bolsas negras.

Captura de pantalla

Las ARMYS que se encontraban cerca de ahí no dudaron en grabar lo ocurrido y empezarle a reclamar a los revendedores por adquirir los productos antes de la hora acordada, sin embargo, algunos de ellos aseguraron formar parte del staff encargado de la logística.

Como era de esperarse, ARMY no se dejó y por medio de las redes sociales publicaron los videos y empezaron a etiquetar a HYBE, la empresa que representa a BTS, así como a la PROFECO para pedirles ayuda ante esta situación.

Captura de pantalla

Hay que recordar que cuando salieron a la venta los boletos para los conciertos de BTS, por medio de redes sociales ARMY denunció e incluso doxeó a revendedores que habían adquirido entradas para los shows del grupo de K-pop y que las ofrecían a más del doble de su precio.

PJG