Fofo Márquez publica carta en su Facebook, ¿por qué el influencer está activo desde la cárcel?

El influencer Fofo Márquez, quien cumple una sentencia en la cárcel por el delito de tentativa de feminicidio, compartió una carta en su cuenta oficial de Facebook y la publicación está generando gran controversia.

Rodolfo Márquez Alcaraz, mejor conocido como Fofo Márquez, volvió a colocarse en tendencia luego de compartir un texto en sus redes sociales, en donde insiste en que el delito por el que se le acusa fue fabricado.

La carta del influencer se da luego de varias publicaciones que ha hecho en su misma cuenta, lo que refleja que ese perfil sigue completamente activo.

Fofo Márquez publica carta en su Facebook

Fofo Márquez publica carta en Facebook. Especial

La carta fue publicada en la cuenta del influencer el pasado jueves 16 de julio alrededor de las 21:30 horas.

El texto se escribió sobre un pedazo de papel y luego le fue tomada una fotografía, misma que fue publicada en la cuenta de Márquez.

En su mensaje, el también empresario conocido como "El Niño Millonario" planteó que sus derechos no han sido respetados.

El escrito llamó aún más la atención debido a que mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y citó lo que ella misma dijo durante una conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Expreso a través de esta carta que se hagan valer mis derechos como así lo menciona la presidenta en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos, ya que el delito por el que me juzgan está totalmente fabricado. Cuántas familias a diario no sufren de lo mismo y están impunes; que les den la misma pena y que aplique parejo para todos”, reza el texto.

Fofo Márquez publica carta en Facebook. Especial

Contexto por las declaraciones de Claudia Sheinbaum

La carta de Fofo Márquez se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura pública sobre el caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

El pasado miércoles 15 de julio, la presidenta de México abordó el caso del exdirector de Pemex, quien recientemente obtuvo la revocación de su prisión preventiva en el proceso que enfrenta por violencia familiar.

Cuestionada sobre si el trato hacia el exfuncionario implica privilegios por su cercanía con el gobierno, Sheinbaum dijo:

Independientemente de la amistad o de los cargos, tiene que cumplirse con la ley”.

La mandataria explicó que corresponde a la Fiscalía de Morelos y al juez determinar el procedimiento a seguir, y recordó que en casos de violencia contra las mujeres pueden aplicarse distintas medidas cautelares, como la reparación del daño o la prohibición de acercamiento a la víctima.

La presidenta subrayó que la propia detención de Rodríguez Padilla muestra que el gobierno no protege a nadie y, menos si se trata de violencia contra las mujeres.

De hecho, un clip en donde se observa a Sheinbaum dando esas declaraciones, fue retomado en la cuenta de Facebook de Fofo Márquez señalando que los derechos del influencer no valen igual.

Fofo Márquez publica carta en Facebook. Especial

¿Por qué el influencer está activo desde la cárcel?

Aunque Fofo Márquez permanece en prisión cumpliendo una condena de 17 años y 6 meses, sus perfiles oficiales en redes sociales siguen activos.

Aunque la carta publicada en su cuenta de Facebook dice en el post: ‘atentamente el equipo de Fofo Márquez’, muchos cuestionan si en realidad es el influencer quien tiene acceso a sus redes sociales.

Ante ello, han retomado lo que dijo un exreo recientemente sobre los presuntos privilegios que tiene Fofo en la cárcel.

En marzo de este mismo año, se viralizó en TikTok el testimonio de “El rey del fardo”, un exrecluso con arresto domiciliario, que convivió en el mismo penal cuando Márquez ingresó al área de población del reclusorio.

El exreo narró que observó a Márquez caminar en la zona conocida como “Las Marraneras”, portando un control de Xbox y varios objetos personales.

Fofo Márquez publica carta en Facebook.. Especial

Otro de los datos divulgados por el exinterno fue que Márquez habría logrado publicar contenido en redes sociales desde dentro del penal.

De acuerdo con el exrecluso, aunque nunca tuvo trato directo con Márquez, su relato corresponde únicamente a lo que observó y escuchó durante el periodo en que compartieron estancia en el penal.

Cabe destacar que eso fue solo un testimonio. Lo que es cierto es que Fofo no necesita administrar sus cuentas de redes sociales personalmente. Es común que familiares, amigos, representantes o su equipo tengan acceso a ellas y publiquen contenido en su nombre.

Plataformas como Instagram, TikTok o Facebook no suspenden automáticamente una cuenta solo porque su propietario esté encarcelado.

El caso de Rodolfo Márquez Alcaraz