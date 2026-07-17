Fofo Márquez publica carta en su Facebook, ¿por qué el influencer está activo desde la cárcel?
La carta del influencer Fofo Márquez se da luego de varias publicaciones que ha hecho en su misma cuenta, lo que refleja que ese perfil sigue
El influencer Fofo Márquez, quien cumple una sentencia en la cárcel por el delito de tentativa de feminicidio, compartió una carta en su cuenta oficial de Facebook y la publicación está generando gran controversia.
Rodolfo Márquez Alcaraz, mejor conocido como Fofo Márquez, volvió a colocarse en tendencia luego de compartir un texto en sus redes sociales, en donde insiste en que el delito por el que se le acusa fue fabricado.
La carta del influencer se da luego de varias publicaciones que ha hecho en su misma cuenta, lo que refleja que ese perfil sigue completamente activo.
Fofo Márquez publica carta en su Facebook
La carta fue publicada en la cuenta del influencer el pasado jueves 16 de julio alrededor de las 21:30 horas.
El texto se escribió sobre un pedazo de papel y luego le fue tomada una fotografía, misma que fue publicada en la cuenta de Márquez.
En su mensaje, el también empresario conocido como "El Niño Millonario" planteó que sus derechos no han sido respetados.
El escrito llamó aún más la atención debido a que mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y citó lo que ella misma dijo durante una conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Expreso a través de esta carta que se hagan valer mis derechos como así lo menciona la presidenta en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos, ya que el delito por el que me juzgan está totalmente fabricado. Cuántas familias a diario no sufren de lo mismo y están impunes; que les den la misma pena y que aplique parejo para todos”, reza el texto.
Contexto por las declaraciones de Claudia Sheinbaum
La carta de Fofo Márquez se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura pública sobre el caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.
El pasado miércoles 15 de julio, la presidenta de México abordó el caso del exdirector de Pemex, quien recientemente obtuvo la revocación de su prisión preventiva en el proceso que enfrenta por violencia familiar.
Cuestionada sobre si el trato hacia el exfuncionario implica privilegios por su cercanía con el gobierno, Sheinbaum dijo:
Independientemente de la amistad o de los cargos, tiene que cumplirse con la ley”.
La mandataria explicó que corresponde a la Fiscalía de Morelos y al juez determinar el procedimiento a seguir, y recordó que en casos de violencia contra las mujeres pueden aplicarse distintas medidas cautelares, como la reparación del daño o la prohibición de acercamiento a la víctima.
La presidenta subrayó que la propia detención de Rodríguez Padilla muestra que el gobierno no protege a nadie y, menos si se trata de violencia contra las mujeres.
De hecho, un clip en donde se observa a Sheinbaum dando esas declaraciones, fue retomado en la cuenta de Facebook de Fofo Márquez señalando que los derechos del influencer no valen igual.
¿Por qué el influencer está activo desde la cárcel?
Aunque Fofo Márquez permanece en prisión cumpliendo una condena de 17 años y 6 meses, sus perfiles oficiales en redes sociales siguen activos.
Aunque la carta publicada en su cuenta de Facebook dice en el post: ‘atentamente el equipo de Fofo Márquez’, muchos cuestionan si en realidad es el influencer quien tiene acceso a sus redes sociales.
Ante ello, han retomado lo que dijo un exreo recientemente sobre los presuntos privilegios que tiene Fofo en la cárcel.
En marzo de este mismo año, se viralizó en TikTok el testimonio de “El rey del fardo”, un exrecluso con arresto domiciliario, que convivió en el mismo penal cuando Márquez ingresó al área de población del reclusorio.
El exreo narró que observó a Márquez caminar en la zona conocida como “Las Marraneras”, portando un control de Xbox y varios objetos personales.
Otro de los datos divulgados por el exinterno fue que Márquez habría logrado publicar contenido en redes sociales desde dentro del penal.
De acuerdo con el exrecluso, aunque nunca tuvo trato directo con Márquez, su relato corresponde únicamente a lo que observó y escuchó durante el periodo en que compartieron estancia en el penal.
Cabe destacar que eso fue solo un testimonio. Lo que es cierto es que Fofo no necesita administrar sus cuentas de redes sociales personalmente. Es común que familiares, amigos, representantes o su equipo tengan acceso a ellas y publiquen contenido en su nombre.
Plataformas como Instagram, TikTok o Facebook no suspenden automáticamente una cuenta solo porque su propietario esté encarcelado.
El caso de Rodolfo Márquez Alcaraz
- Rodolfo Márquez Alcaraz, fue detenido en abril de 2024 después de que se viralizara un video en el que golpeó brutalmente a una mujer identificada como Edith “N” en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México.
- La agresión ocurrió tras un incidente de tránsito y fue considerada por la Fiscalía del Estado de México como un caso de feminicidio en grado de tentativa, debido a la violencia del ataque y al riesgo en que puso la vida de la víctima.
- En enero de 2025, un juez lo declaró culpable y le impuso una sentencia de 17 años y seis meses de prisión, además del pago de una multa y la reparación del daño a favor de la víctima. Posteriormente, un tribunal confirmó la condena y, en 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer el amparo con el que su defensa buscaba anular la sentencia, por lo que el fallo permanece firme.
- Fofo Márquez cumple su condena en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, ubicado en Texcoco, Estado de México, después de haber sido trasladado desde el penal de Barrientos. Si cumple íntegramente la pena impuesta y no obtiene algún beneficio legal que modifique su situación, recuperaría su libertad alrededor del año 2042, cuando tenga aproximadamente 43 años de edad.