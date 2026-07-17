¿Qué significa la ‘hamburguesa triple’? Origen del nuevo meme viral en redes

La ‘hamburguesa triple’ es algo que se repite constantemente durante los últimos días en las redes sociales. La frase ya se puede ver en memes, videos de parodia, comentarios humorísticos y hasta en la publicidad de algunas marcas que están aprovechando la tendencia para su venta.

Quienes no conocen el origen de la frase se están preguntando de dónde salió y qué quiere decir cuando alguien la dice.

Lo cierto es que no todos saben la historia y por qué está desatando tanto debate en las redes sociales, hasta el punto en que muchos internautas lo usan en una forma de crítica o para relatar malas experiencias.

Origen de la ‘hamburguesa triple’

Hamburguesa triple, el nuevo meme en redes. Especial

Si te sientes perdido acerca de lo que todos hablan, aquí te contamos cuál es el significado de la ‘hamburguesa triple’ y la historia que llevó a que se convirtiera en tendencia.

Debes saber que todo inició hace unos días con el creador de contenido Luis Miguel Castillo, quien publicó un video en TikTok contando sobre una cita romántica que tuvo hace cuatro años.

Según él, la mujer con la que tuvo el encuentro resultó ser bastante interesada, algo que pudo notar a la hora de ordenar y de comer.

Lo que contó Luis Miguel es que, cuando llegaron al lugar para cenar, en su primera cita, la mujer fue la primera en ordenar y su elección fue una hamburguesa triple.

De acuerdo con su sentir, esa fue una red flag, puesto que mientras él estaba indeciso sobre qué pedir, ella ya había elegido una de las opciones más costosas y grandes del menú.

A mí me pareció muy atrevido que para ser la primera salida ella tuviera el valor de una hamburguesa triple; yo sé que muchos dirán: ‘No puedes decir que una mujer es interesada porque te pida una hamburguesa triple’, amiga, pero para ser la primera cita no está bien visto. Al menos así lo vemos los hombres”, dijo.

El tiktoker agregó que no era su novia ni su esposa y que ni un beso se habían dado, además de que durante la cita estuvo más al pendiente de su teléfono que de él y que, al terminar la ‘porquería de cita’, le dijo que no podrían volver a verse.

Yo le digo porque lamentablemente yo no soy lo que tú estás buscando, yo creo que lo que tú estás buscando es un sugar daddy y en mí no lo vas a conseguir por dos razones. Primero porque no soy millonario (...) y segundo, porque si te vas a buscar un sugar, asegúrate de que sea un hombre de avanzada edad porque un hombre en buenas condiciones con 37 que quiera ser tu sugar, no lo vas a conseguir”, contó el tiktoker que le dijo.

Cita de Luis Miguel Castillo responde

Todo cobró más relevancia después de que la mujer señalada por Luis Miguel Castillo decidió romper el silencio, debido a que el video del tiktoker con su historia ya se había hecho viral.

La mujer contó su propia versión y su respuesta también se hizo tendencia, aunque no se sabe con certeza si fue ella la persona de la hablaba el creador de contenido, puesto que usuarios señalan que ya salieron alrededor de cuatro mujeres a responder a Luis Miguel.

No obstante, la respuesta que más se viralizó es la de Kerstin Guenther, quien contó su versión de los hechos y explicó que ella no conocía al hombre y que la cita había sido organizada por su mamá.

Mi mamá fue quien organizó todo. Yo no sabía quién era el muchacho".

Kerstin contó que rechazó comer en la calle porque no se sentía cómoda y que incluso le propuso a Luis Miguel cancelar la salida. En tanto negó haber actuado con interés económico y cuestionó que una orden de comida fuera utilizada para juzgarla.

Entonces yo me pregunto: ¿para qué me invitaste a cenar? ¿Qué querías que pidiera, un vaso de agua?", dijo.

El nuevo meme viral

Tras el caso que se viralizó, los internautas se mostraron creativos y la historia dio pie a memes, videos, comentarios y hasta publicidad.

Hamburguesa. Especial

La ‘hamburguesa triple’ ya es un fenómeno viral. Frases como “una bandida te pide una Toyota, no una hamburguesa” se popularizaron entre los usuarios, alimentando aún más la viralidad del tema.

La frase suele utilizarse en aquellas situaciones en las que una persona pone al platillo como una alta expectativa ante otra opción.

Por el caso viral ya hay memes que circulan por redes sociales:

Hamburguesa triple, el nuevo meme en redes. Especial

Hamburguesa triple, el nuevo meme en redes. Especial

Hamburguesa triple, el nuevo meme en redes. Especial

Hamburguesa triple, el nuevo meme en redes. Especial

Aunque para muchos se trata simplemente de una anécdota convertida en meme, el caso abrió una conversación sobre las expectativas que existen alrededor de una primera cita.