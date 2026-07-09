Detienen a jóvenes que presumían armas en un live de TikTok; la madre ayudó a la captura

Un usuario de TikTok alertó a las autoridades uruguayas tras observar en una transmisión en vivo a tres hombres mostrando armas de fuego. La denuncia derivó en un operativo policial en el barrio Plácido Ellauri, en la periferia de Montevideo, que culminó con la detención de los sospechosos.

La llamada al 911 permitió que la Policía iniciara tareas de inteligencia para ubicar la vivienda desde donde se realizaba la transmisión. En un primer intento, los agentes se encontraron con un joven en la puerta de la casa, quien negó lo ocurrido y no permitió el ingreso de los efectivos.

Cuando la Policía se retiró, los hombres salieron de la vivienda y dispararon al aire, sin percatarse de que el área seguía siendo monitoreada por un dron. Las imágenes confirmaron que estaban armados y se montó un fuerte operativo en la zona.

Varias divisiones de la Policía rodearon la vivienda y lograron detener a tres hombres: un joven de 21 años y dos de 29, uno de ellos con antecedentes penales. El operativo se realizó al mediodía del miércoles, con la participación de móviles y efectivos armados.

En el lugar se encontraron casquillos de bala, que fueron analizados por la Policía Científica. La madre de uno de los detenidos, propietaria de la casa, autorizó el ingreso de los agentes para buscar el arma. Dentro de la vivienda se hallaba un niño de ocho años solo, esperando por un adulto. El arma finalmente fue localizada escondida en uno de los dormitorios.

La Fiscalía asumió la investigación para determinar la responsabilidad de los detenidos y esclarecer las circunstancias del caso.

TikTok y las medidas globales contra la violencia digital

En el ámbito internacional, TikTok ha intensificado sus esfuerzos para prevenir la violencia en línea, especialmente dirigida a menores y mujeres, en respuesta a la presión de gobiernos y organismos multilaterales. La plataforma, que cuenta con más de mil millones de usuarios activos, enfrenta críticas por el impacto de sus algoritmos en la propagación de discursos de odio, acoso y contenidos violentos.

La Comisión Europea abrió investigaciones en 2025 sobre el diseño adictivo de TikTok y su papel en la exposición de menores a riesgos digitales. En paralelo, países como Reino Unido y Australia avanzaron hacia regulaciones más estrictas, incluyendo la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Estas medidas buscan reducir el acoso digital y proteger la salud emocional de adolescentes.

En Estados Unidos, el debate se centra en la seguridad nacional y la protección de datos, pero también en la necesidad de que plataformas como TikTok refuercen sus protocolos contra el ciberacoso. Organizaciones como la UNICEF y la OMS han advertido que la violencia digital es ya un problema de salud pública global.