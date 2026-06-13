¿Son reales? La verdad detrás de las fotos virales de Donald Trump con extraterrestres

En cuestión de horas, varias fotos que muestran al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a supuestos extraterrestres comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes aparecieron en cuentas con miles e incluso millones de seguidores, acompañadas de una historia que llamó la atención de muchos usuarios.

Según la versión que se difundió, las fotos habrían sido publicadas por el propio Donald Trump en sus redes oficiales y eliminadas casi de inmediato. La teoría aseguraba que algunas personas lograron capturar las imágenes antes de que desaparecieran, lo que explicaría por qué seguían circulando en internet.

La historia parecía salida de una película de ciencia ficción y rápidamente generó debates. Sin embargo, la realidad es mucho menos sorprendente.

El origen real de las fotografías

Lejos de tratarse de una filtración gubernamental o de una publicación eliminada, las fotos tienen un origen mucho más sencillo.

De acuerdo con información difundida por creadores de contenido, las fotografías fueron generadas mediante herramientas de inteligencia artificial. De hecho, las imágenes originales incluían marcas y elementos visuales que identificaban su procedencia.

Sin embargo, algunas personas recortaron las fotografías para eliminar esas referencias y posteriormente las compartieron como si fueran imágenes auténticas.

A partir de ahí comenzó a construirse una narrativa falsa que afirmaba que Trump había publicado las fotografías y después las había borrado para ocultarlas.

Donald Trump Redes Sociales

No existe evidencia de que las fotos hayan aparecido en cuentas oficiales ni de que hayan sido eliminadas posteriormente. Todo apunta a que se trata de un contenido generado digitalmente que fue utilizado para alimentar una historia falsa.

¿Por qué tantas personas creyeron la historia?

Parte del éxito de este rumor tiene que ver con el contexto actual.

Durante los últimos meses, el tema de los objetos voladores no identificados y los fenómenos anómalos ha vuelto a ocupar titulares en Estados Unidos. La administración de Trump impulsó recientemente la liberación de archivos relacionados con avistamientos y reportes de fenómenos aéreos no identificados mediante la iniciativa conocida como PURSUE. Miles de documentos, fotos y videos han sido puestos a disposición del público en distintas etapas.

La publicación de estos materiales despertó nuevamente el interés por los llamados OVNIs y aumentó las conversaciones sobre la posibilidad de vida extraterrestre.

ovnis

En ese escenario, la aparición de fotos supuestamente filtradas encontró terreno fértil para viralizarse rápidamente.

Lo que sí dicen los archivos sobre los fenómenos no identificados

Aunque la difusión de documentos oficiales ha generado numerosas teorías, las autoridades estadounidenses han sido claras en un punto importante.

Los registros desclasificados contienen reportes, videos, fotos y testimonios sobre fenómenos que no han podido ser explicados de forma concluyente. Sin embargo, las agencias gubernamentales han señalado que no existe evidencia científica definitiva que confirme la presencia de seres extraterrestres o tecnología de origen alienígena.

Lo que sí reconocen los informes es que algunos incidentes continúan catalogados como fenómenos no resueltos debido a la falta de datos suficientes para llegar a una conclusión definitiva.

Esa diferencia es clave, ya que muchas veces la existencia de casos sin explicación termina siendo interpretada erróneamente como una confirmación de vida extraterrestre.

La inteligencia artificial vuelve a ser protagonista

El caso de las fotos de Trump con extraterrestres es otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que se consume información en internet.

Las herramientas actuales permiten crear fotografías extremadamente realistas en cuestión de segundos, lo que hace cada vez más difícil distinguir entre contenido auténtico y material generado digitalmente.

IA Especial

Por esa razón, especialistas recomiendan verificar siempre la procedencia de las imágenes virales y consultar fuentes confiables antes de compartir información que pueda resultar engañosa.

Entonces, ¿Donald Trump publicó fotos con extraterrestres?

La respuesta es no.

Hasta el momento no existe ninguna prueba de que Donald Trump haya compartido fotografías junto a extraterrestres en redes oficiales ni de que dichas publicaciones hayan sido eliminadas posteriormente.

Las fotos que circulan en internet fueron creadas mediante inteligencia artificial y posteriormente utilizadas para construir una teoría conspirativa que terminó viralizándose en distintas plataformas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

Una vez más, una combinación de tecnología, desinformación y curiosidad colectiva fue suficiente para convertir una historia falsa en uno de los temas más comentados de las últimas horas.