¿Gaspi predijo su muerte? La teoría viral del número 06-14

La muerte de Gaspi, el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, provocó una ola de mensajes de despedida, homenajes y teorías entre sus seguidores. En medio del impacto por el accidente de helicóptero en el que perdió la vida junto a Oliver Tree y otras personas en Río de Janeiro, varios usuarios comenzaron a revisar sus videos y encontraron detalles que consideran estremecedores.

Uno de los clips más comentados es La vuelta, publicado en diciembre de 2024 en su canal de YouTube. El video marcó el regreso de Gaspi a redes sociales después de un periodo de ausencia y tiene un tono más introspectivo, en el que el creador habla sobre el impacto de internet, las críticas y la presión de exponerse ante millones de personas.

Sin embargo, tras su muerte, seguidores notaron una coincidencia que rápidamente se volvió viral: en una parte del video aparece el número “06-14”, que coincide con la fecha en la que murió, el 14 de junio.

¿El video de Gaspi predijo su muerte?

En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a preguntarse si el video de Gaspi había “predicho” su muerte. La teoría surgió después de que fans detectaran el número “06-14” en el parabrisas de un vehículo al que sube el influencer durante el video La vuelta.

La coincidencia llamó la atención porque en formato de fecha estadunidense, 06-14 puede leerse como 14 de junio, el día en que Gaspi murió en un accidente de helicóptero en Brasil.

El fenómeno se volvió viral porque el video ya tenía una carga emocional importante: Gaspi regresaba a internet, hablaba de lo que había vivido lejos de las redes y reflexionaba sobre la manera en que los comentarios y la exposición pública lo habían afectado.

El helicóptero en Gaspi camino a la Velada

El helicóptero en “Gaspi camino a la Velada”

Otra de las coincidencias que comenzó a circular entre seguidores aparece en el video Gaspi camino a la Velada, una producción de ficción y comedia publicada en YouTube.

Según usuarios, en el minuto 14:06 aparece un frame relacionado con un helicóptero, lo que algunos conectaron con la forma en que murió el influencer. La descripción del video en YouTube aclara que el contenido es completamente ficticio y que sus eventos, personajes y situaciones fueron creados con fines narrativos, cómicos y de entretenimiento.

La coincidencia volvió a llamar la atención porque el accidente en Brasil involucró dos helicópteros que chocaron en pleno vuelo. De acuerdo con reportes de prensa, la colisión ocurrió en Río de Janeiro y provocó un incendio tras la caída de una de las aeronaves.

Aunque las imágenes han sido interpretadas por algunos fans como señales anticipadas, no hay elementos que permitan afirmar que Gaspi hubiera previsto su muerte o que los videos contuvieran mensajes reales sobre lo ocurrido.

El último video y la escena del helicóptero

Los seguidores también señalaron otro detalle en uno de los últimos contenidos de Gaspi: una escena en la que aparece un helicóptero entregando una caja. Dentro de la narrativa del video, esa caja parece contener una respuesta relacionada con un cambio de vida, pero también se mezcla con una alucinación que conduce al personaje hacia una idea de muerte.

Entre los fragmentos más comentados está una frase en la que el personaje dice: “Llévame con Dios”, segundos antes de hablar con un sacerdote.

Después del accidente, esa escena fue reinterpretada por fans como una imagen demasiado cercana a lo que ocurrió en Brasil. Sin embargo, es importante recordar que Gaspi trabajaba con humor absurdo, ficción, incomodidad y recursos narrativos exagerados, por lo que sus videos solían jugar con situaciones extremas, símbolos religiosos, muerte, crisis personales y cambios de identidad.

bgpa