Video emotivo: Abuelito llora por boleto que le regaló su nieta para Mundial en Guadalajara

Un video emotivo en torno al Mundial 2026 conmociona en redes sociales. El protagonista es un abuelito de 89 años que rompió en llanto luego de que su nieta le regaló un boleto para un partido en Guadalajara.

Y es que el Mundial tiene una capacidad especial para despertar emociones porque no representa únicamente un torneo deportivo: para millones de personas es un momento de identidad, recuerdos familiares, orgullo nacional y sueños compartidos.

En México, esa conexión suele ser todavía más profunda porque el futbol forma parte de la cultura cotidiana y de la memoria colectiva de varias generaciones.

Abuelito llora por boleto que le regaló su nieta para el Mundial en Guadalajara

Abuelito llora por boleto que le regaló su nieta para el Mundial. Especial

El video fue publicado en la cuenta de una usuaria de TikTok llamada Paola, quien acompañó el clip con el texto:

Sorprendes a tu abuelito de 89 años con boletos para el Mundial”, junto a un emoji de la bandera de México y un balón de fútbol.

Además, también escribió que era ‘su sueño’, con un emoji de corazón.

En las imágenes se observa al abuelito sentado, mientas que sus familiares captan el momento con sus cámaras.

Le entregan un sobre y, sin sospechar lo que encontraría en su interior, el hombre abre el obsequio y, al revisar el contenido descubre que se trata de un boleto para viajar a Guadalajara y presenciar uno de los partidos del Mundial 2026.

Antes de terminar de leer lo que decían los boletos, el abuelito de 89 años rompe en llanto, se quita los lentes y sus lágrimas comienzan a rodar por su rostro.

Conmovido, el hombre agacha la cabeza e intenta contener el llanto provocado por los boletos regalados.

Video emotivo del Mundial 2026 se hace viral

El video se volvió rápidamente popular en la plataforma y generó la reacción de miles de usuarios.

Abuelito llora por boleto que le regaló su nieta para el Mundial. Especial

Entre los comentarios se lee:

Él lloró, yo lloré, todos lloramos.

Hay regalos que no caen en un sobre.

¿A qué partido va? Le quiero regalar una camiseta y unos d ulces de Colombia.

Llorar por desconocidos es mi pasión.

Les ofrezco mi hogar si no tienen dónde llegar, de corazón.

Queremos reacción del abuelito el día del partido.

Te juro que será el dinero mejor invertido de toda tu vida.

Eres afortunada de tenerlo.

Es como un boleto de Willy Wonka.

¿Por qué estoy llorando junto a él?

Cabe destacar que, incluso, en una de las reacciones en la publicación, que ya suma miles de "Me Gusta", el Pueblo Mágico de Tequila se ofreció a obsequiarle un tour por la entidad: "Nosotros le regalamos su tour por tequila desdé Guadalajara".

¿Qué partidos se jugarán en Guadalajara?

El Estadio Guadalajara (nombre oficial del Estadio Akron durante el torneo) albergará cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. Todos los encuentros corresponden a la primera ronda del torneo y se realizarán entre el 11 y el 26 de junio de 2026.

El calendario de los próximos partidos en la sede de Guadalajara es el siguiente: