Dr. Simi despide a Oliver Tree con un emotivo mensaje en redes sociales

La cuenta oficial de Dr. Simi compartió un emotivo mensaje dedicado a Oliver Tree, luego de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento este domingo 14 de junio.

También, publicaciones anteriores han generado numerosas reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes recordaron los momentos virales que protagonizó el cantante junto a las características botargas del Dr. Simi.

Foto: Captura de video Instagram olivertree

A través de sus redes sociales, la marca publicó un video en el que aparece Oliver Tree junto a la figura del Dr. Simi bailando, acompañado de un mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores.

Lo que empezó como una colaboración se convirtió, se volvió en una de las amistades más especiales. Gracias por tu autenticidad, tu sentido del humor y por recibirme en el escenario con tanto cariño. Fue un honor compartir contigo. Te llevas una parte del corazón de México y de este equipo. Hasta siempre, Oliver”.

El mensaje se viralizó y destacaron la cercanía que el artista mostró con el público mexicano a lo largo de su carrera.

Foto: Captura de video Instagram olivertree

¿Qué le ocurrió a Oliver Tree?

El músico estadounidense Oliver Tree perdió la vida a los 32 años tras verse involucrado en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil. El hecho ocurrió luego de una colisión entre dos helicópteros en pleno vuelo, tragedia que también cobró la vida de otras cinco personas, entre ellas el creador de contenido argentino Gaspi y el director Lucas Vignale.

Foto: Captura de video

Según la información compartida por las autoridades, entre las personas que perdieron la vida en el accidente se encuentran el cantante Oliver Tree, el director Lucas Vignale, el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, así como el productor musical Lucas Brito Chaves. También fallecieron los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La muerte de Oliver Tree ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores y diversas figuras del mundo del entretenimiento. Más allá de su carrera musical, el artista dejó una huella por su personalidad auténtica, su estilo único y la cercanía que mantuvo con su público.