Gomita reacciona a los besos de Agustín y Aída en el jacuzzi de La Mansión VIP

La conversación alrededor de “La Mansión VIP” sigue dando de qué hablar, y ahora fue Gomita quien reaccionó a uno de los momentos más comentados del reality.

Durante un nuevo episodio de su podcast “La Pape 2”, que conduce junto a su hermano Lapizín, la creadora de contenido abordó la cercanía entre Agustín Fernández y Aída Victoria Merlano, quienes recientemente fueron captados compartiendo momentos en el jacuzzi dentro del programa.

Además, añadió que Aída le habría dicho a Agustín que tenía ganas de “hacerle cositas ricas”.

Al hablar del tema, Gomita no ocultó su reacción y expresó que la situación le provocó risa. Explicó que al ver las imágenes recordó cuando ella misma intentó tener un acercamiento similar con Agustín en “La Casa de los Famosos 2”, aunque en su caso no logró concretarse.

Foto: Captura de video podcast “La Pape 2”

Gomita también aseguró que el programa habría retirado las cámaras, ya que, según sus palabras, Agustín y Aída habrían tenido un momento más íntimo.

Incluso comentó, entre bromas, que le hubiera gustado estar en una situación parecida dentro del reality.

Gomita añadió que la situación le causó gracia e incluso pidió que la etiquetaran y que hicieran memes al respecto.

Foto: Instagram agus.fernandezr

Tras sus declaraciones, usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar. Algunos tomaron con humor sus palabras, mientras que otros criticaron el comportamiento de Gomita.

En el pasado, Gomita fue señalada en redes sociales por intentar conquistar a Agustín. Ella misma reconocía que buscaba una cercanía más allá de la amistad, incluso sabiendo que él tenía "fama de mujeriego". Durante el programa, llegó a mencionar que quería dormir con él y, en tono de broma, decía que le declararía su amor. Los fans del programa, señalaban que fue rechazada y se burlaban de la situación.

El momento dejó claro que, dentro y fuera de los realities, las historias entre participantes siguen generando conversación. Y aunque Gomita lo tomó con humor, su reacción volvió a poner sobre la mesa su vínculo con Agustín Fernández.

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