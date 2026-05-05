¿Chabelo captado vivo en una playa de Asia? La verdad detrás del video viral

El video de Chabelo supuestamente captado en una playa de Asia se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok y Facebook. Las imágenes muestran a un hombre con un gran parecido físico al personaje que interpretó al niño eterno.

El material provocó sorpresa porque Chabelo falleció el 25 de marzo del 2023 en Ciudad de México (CDMX) tras un choque séptico, que se originó por complicaciones abdominales derivadas de un cuadro de “abdomen agudo”.

Video del supuesto Chabelo en una playa de Asia

Video viral de Chabelo en Asia. Especial

En las imágenes que se han hecho virales se puede ver a un joven turista que graba a un hombre con gran parecido a Chabelo, quien se encuentra descansando en un camastro, a pocos metros de la playa.

Quien graba afirma que el comediante habría engañado a la audiencia al fingir su muerte.

Pero, ¿ese no es 'Chabelo'?, ¿por qué nos engañó? Esto lo debe saber todo México”, dice el joven en el video.

El clip por su puesto ha causado gran revuelo entre los internautas, pues en el close up que hace el turista al rostro del hombre, se pueden ver los mismos rasgos físicos de Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo.

La verdad detrás del video viral

Aunque algunos han caído en la trampa del video, la realidad es que se trata de un material creado con inteligencia artificial, por lo que la afirmación de que Chabelo habría fingido su muerte es totalmente falsa.

Lo que se ve en el video es una escena montada donde un hombre con gran parecido físico a Xavier López aparece descansando en la playa.

No hay evidencia real de que sea él, y la versión más aceptada es que todo fue fabricado con IA para hacerse viral.

Cabe destacar que este caso se suma a una larga lista de videos falsos de famosos creados con inteligencia artificial que solo generan confusión. Lo mismo sucedió hace unos días con Carmen Salinas, de quien circuló un video en donde supuestamente la mostraban junto a Galilea Montijo en Rusia.

Reacciones de usuarios en redes sociales

El video del supuesto Chabelo fue compartido en diferentes perfiles en redes sociales, como en la cuenta de ´La Movida’, en donde ya suma una larga lista de comentarios. Entre ellos:

Mentira, ya estaba viejito, no lo creo.

Ya todos están vivos.

¿Rejuveneció? Ahí se ve más joven.

Otro vivo muerto.

No estaba muerto, andaba de parranda.

No es Chabelo.

Que se acerque y lo salude.

Acuérdate que todos tenemos un doble en otro lugar del mundo.

Es de la misma onda de Galilea y Carmen Salinas.

Es el fantasma de Chabelo.

Xavier López Rodríguez, el niño eterno

Xavier López "Chabelo". Cuartoscuro

Chabelo fue uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana. Su nombre real era Xavier López Rodríguez, y nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Estados Unidos, aunque se nacionalizó mexicano y desarrolló toda su carrera en México.

Se hizo famoso por interpretar al niño eterno “Chabelo”, un personaje con voz aguda, pantalones cortos y actitud inocente, que conectó durante décadas con el público infantil y familiar. Su mayor éxito fue el programa dominical “En familia con Chabelo”, que se transmitió durante más de 48 años (de 1967 a 2015), convirtiéndose en uno de los programas más longevos de la televisión mundial.

Además de la televisión, participó en películas, teatro y doblaje. También incursionó en la música con canciones dirigidas a niños. A lo largo de su carrera, Chabelo se convirtió en un ícono cultural en México, conocido como “el amigo de todos los niños”.

Falleció el 25 de marzo de 2023 a los 88 años, dejando un legado muy importante en el entretenimiento familiar y una gran nostalgia en varias generaciones.

*mvg*