Chayanne enseña a sus “hijos” del mundo a bailar Torero para el Día de las Madres

Es bien sabido que Chayanne es papá de México y Latinoamérica, por esa razón, nadie mejor que él para felicitar a mamá este 10 de mayo. Pero como está muy ocupado, mandó un mensaje a sus “hijos” en redes sociales para que celebren a mamá como se merece.

Cada que llega mayo los videos en redes sociales haciendo alusión a los regalos alternativos para el Día de las Madres no se hacen esperar. En años anteriores, la coreografía de “El Ratón Vaquero” era la más popular, pero este año ha sido desbancada.

En los últimos días, muchos usuarios de TikTok se subieron al trend donde ensayan la coreografía de “Torero” para sorprender a sus madres este 10 de mayo, pues no solo es un artista que enciende el escenario con sus movimientos, también crecimos escuchando: “Es tu papá”.

La respuesta de Chayanne ante este chiste siempre ha sido la de un cómplice y en esta ocasión no fue la excepción, por lo que mandó un mensaje en sus redes sociales.

Chayanne enseña coreografía de Torero a sus “hijos”

Luego de ver que se empezó a viralizar el trend de la coreografía de “Torero” en TikTok, Chayanne llegó a poner orden. En un video que compartió en la misma red social, sorprendió a sus seguidores con el secreto para darle el mejor regalo a mamá.

En sencillos pasos, compartió la coreografía oficial del coro de “Torero” como una forma de complicidad con sus “hijos” para que festejen a “su mujer”.

Los comentarios no se hicieron esperar, desde quienes se emocionaron al ver que salieron en la recopilación del video, hasta quienes le mandaron un mensaje especial o pidieron otros regalos más personalizados:

“Nos hizo un tutorial porque vio que lo estamos haciendo DLV”.

“No invente apá, me acabo de aprender la del ratón vaquero y resulta que ya cambiaron la coreografía”.

“El único papá responsable de toda Latinoamérica unida”.

“Papi Chayanne: ¿y si mejor nos grabas un videíto que diga "Feliz Día de las Madres a la madre de mi tesoro"? Ese nos los repartimos todos”.

¿Por qué la coreografía de Torero es tan popular?

Si hay algo que caracteriza a Chayanne es tener muy buenas coreografías, además de canciones pegajosas. Entonces, ¿por qué elegir "Torero" para este trend? La razón real es difícil de saber, pero, sin duda, es uno de los momentos más esperados en los shows de Chayanne.

Más allá de ser una canción pegajosa, por sus ritmos latinos y coro repetitivo, el eje central de su éxito es su coreografía. A diferencia de otras, "Torero" permite ser más teatral, pues se inspira en la figura de un “matador”.

Claro, pese a tener pasos relativamente fáciles, intentar hacerla con el mismo nivel de energía que Chayanne no resulta tan fácil, pues necesitas una muy buena condición física.

Si no sabes qué regalarle a mamá este 10 de mayo, ponte a ensayar la coreografía de “Torero”, al fin está “aprobada por Chayanne”.