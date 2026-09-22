Influencer Clavicular responde con mensajes privados a denuncia por violación

El influencer Clavicular, registrado legalmente como Braden Peters, respondió públicamente a los cargos de violación que enfrenta en Massachusetts. El creador de contenido de 20 años difundió en sus redes sociales diversos mensajes privados y una carta manuscrita atribuida a su denunciante. Los documentos exhiben una dinámica distinta a la versión oficial reportada ante las autoridades policiales.

El portal TMZ publicó estas filtraciones el 22 de septiembre. Peters acompañó las capturas de pantalla con un mensaje directo para su presunta víctima: “Intentando llamar mi atención de cualquier manera posible, ¿una demanda? En serio... qué mezquindad la tuya”.

Respuesta de Clavicular en redes sociales. Foto de IG: Clavicular y TMZ

Los registros de la Orleans District Court en el condado de Barnstable detallan acusaciones graves. La justicia estadounidense acusa al joven de violación, drogar a una persona para mantener relaciones sexuales y proporcionar alcohol a una menor de 21 años. La denuncia formal ingresó al sistema judicial el pasado 8 de septiembre.

Los expedientes penales protegen la identidad de la presunta víctima. Los medios como NBC News asocian este proceso con una demanda civil interpuesta previamente por la influencer Aleksandra Vasilevna Mendoza, conocida en el entorno digital como Alorah o Alorah Ziva.

El origen de las acusaciones y la demanda civil

Mendoza relató a la policía que Peters la invitó a su casa en Cape Cod el 23 de mayo de 2025. Ambos realizaron una transmisión en la plataforma Twitch mientras consumían bebidas alcohólicas. La joven declaró que sintió presión constante para beber y luego cayó dormida en la habitación del anfitrión.

La declaración policial indica que la mujer despertó al día siguiente mientras Peters mantenía relaciones sexuales con ella. La acusadora sostuvo que no dio su consentimiento en ningún momento y que permaneció inmóvil ante el estado de shock.

Clavicular en un evento de McLaren. Foto: Grosby Group

La demanda civil radicada originalmente en Miami expone otras quejas contra el influencer. Mendoza señaló que el creador le pagó 1.000 dólares para grabar videos sobre la tendencia looksmaxxing. El expediente agrega que Peters le inyectó Aqualyx, una sustancia para disolver grasa carente de aprobación de la FDA.

La defensa jurídica del acusado cuestionó la evolución del proceso legal. Los representantes señalaron que la primera versión de la querella civil omitía la agresión sexual y que este cargo apareció meses después. El abogado Steve Kramer desestimó los señalamientos y anunció que el influencer combatirá las acusaciones vigorosamente en los tribunales.

Las supuestas pruebas documentales de Clavicular

Para sostener su versión de los hechos, Peters filtró conversaciones donde Mendoza presuntamente escribió: “Te quiero (no voy a mentir)”. Los textos también muestran a la mujer pidiendo “un hombre con quien relajarse” y sugiriendo mantener su vínculo sentimental lejos del escrutinio de las redes sociales.

Clavicular presentó supuestas pruebas documentales. Foto de IG: Clavicular

El material difundido incluye una supuesta carta manuscrita donde la acusadora jura su “lealtad al 100 %”. En el texto, ella agradece directamente el apoyo económico y la estabilidad brindada por el creador. Las líneas finales ofrecen prepararle comida, darle masajes y compartir un día en un spa.

Los reportes periodísticos aclaran que estos documentos filtrados ignoran el encuentro sexual central del proceso criminal. A pesar de las publicaciones mediáticas, el futuro legal de Braden Peters dependerá del escrutinio de la evidencia y los testimonios presentados ante los tribunales de Massachusetts.