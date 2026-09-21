Clavicular es acusado de violación y de drogar a una adolescente; esto se sabe del caso

Braden Peters, influencer de 20 años conocido en internet como Clavicular, enfrenta cargos de violación, presuntamente drogar a una persona para mantener relaciones sexuales y suministrar alcohol a una menor, por un episodio ocurrido en Massachusetts en mayo de 2025.

Los cargos fueron presentados el pasado 8 de septiembre en Cape Cod y Peters deberá comparecer para su lectura de cargos el 14 de octubre, de acuerdo con documentos judiciales reportados inicialmente por The Bulwark. Hasta ahora no se ha informado que haya sido detenido por este nuevo proceso.

El caso aparentemente está relacionado con acusaciones que ya habían salido a la luz en abril, cuando la creadora de contenido Aleksandra Vasilevna Mendoza, conocida en redes como Alorah Ziva, presentó una demanda civil contra Peters en Miami-Dade.

¿De qué acusan a Clavicular?

Peters enfrenta un cargo de violación, uno por presuntamente drogar a una persona con fines sexuales y otro por proporcionar alcohol a una menor, según los documentos citados por medios estadounidenses.

Los hechos habrían ocurrido el 23 de mayo de 2025 en la casa de los padres del influencer en Cape Cod, Massachusetts.

La acusación penal todavía deberá probarse ante un tribunal. Peters no ha sido declarado culpable y previamente ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra.

Su abogado declaró durante el proceso civil que las afirmaciones “permanecen sin probar” y que el influencer disputa la descripción de los hechos y planea defenderse mediante las vías legales correspondientes.

Clavicular es una de las figuras más visibles del llamado looksmaxxing Instagram

¿Qué habría ocurrido en la casa de sus padres?

La demanda civil presentada por Mendoza ofrece una versión más detallada de lo que presuntamente ocurrió aquel día.

Según el documento, Peters había pagado a la joven mil dólares para producir varios videos y le había propuesto convertirse en el “rostro femenino del looksmaxxing”, movimiento de internet enfocado en modificar o maximizar la apariencia física.

Posteriormente habría solicitado un Uber para trasladarla hasta la vivienda de su familia en Cape Cod. La demanda sostiene que allí se estaba sirviendo alcohol y que Peters llevó después a Mendoza a una habitación donde tenía instalado equipo para realizar transmisiones en vivo.

La joven afirma que Peters le dio varias porciones de vodka hasta que estaba visiblemente intoxicada y posteriormente mantuvo relaciones sexuales con ella cuando, según la denuncia, ya no estaba en condiciones de otorgar consentimiento.

El influencer Clavicular es acusado de violación y de drogar a una adolescente Instagram: Clavicular

La demanda sostiene además que, a la mañana siguiente, Mendoza despertó mientras Peters presuntamente volvía a mantener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

Todas estas afirmaciones forman parte de una acusación que todavía no ha sido resuelta judicialmente.

¿Por qué es violación si la edad de consentimiento en Massachusetts es de 16 años?

La edad de consentimiento sexual en Massachusetts es de 16 años. Por ello, el cargo de violación reportado en el caso de Peters no debe explicarse únicamente por la edad de la adolescente.

La legislación y jurisprudencia de Massachusetts contemplan que una persona intoxicada puede ser incapaz de consentir cuando su estado es suficientemente grave.

En esos casos, la fiscalía debe demostrar tanto esa incapacidad como que el acusado sabía o razonablemente debía saber que la persona no estaba en condiciones de consentir.

Clavicular ya enfrentaba una demanda civil por los mismos hechos

La acusación penal no aparece de la nada. Mendoza presentó el 28 de abril de 2026 una demanda civil en Miami-Dade contra Peters por batería, fraude, daño emocional intencional y uso no autorizado de su nombre e imagen.

La demanda también relata los presuntos encuentros sexuales ocurridos en Massachusetts, aunque el litigio civil se concentra especialmente en otro episodio que habría sucedido meses después en Florida.

Según Mendoza, volvió a encontrarse con Peters en noviembre de 2025 y posteriormente acudió con otras personas a una casa donde se realizó una transmisión en vivo.

Durante ese encuentro, acusa al influencer de inyectarle en las mejillas Aqualyx, una sustancia utilizada para disolver grasa que no está aprobada por la FDA en Estados Unidos, sin consentimiento médico válido.

La denuncia afirma que Peters incluso insinuó durante la transmisión que la mezcla contenía metanfetamina. También sostiene que la inyección terminó provocando una perforación en una de las mejillas de la joven.

¿Quién es Clavicular y qué es el “looksmaxxing”?

Braden Peters se convirtió durante los últimos años en una de las figuras más visibles del llamado looksmaxxing, una subcultura de internet centrada en maximizar el atractivo físico mediante ejercicio, alimentación, rutinas de belleza y, en sus variantes más extremas, hormonas, medicamentos o procedimientos invasivos.

Peters ha acumulado una audiencia de más de un millón de seguidores gracias a sus transmisiones y a contenidos en los que habla abiertamente de modificaciones corporales y métodos extremos para cambiar su apariencia.