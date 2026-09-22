Críticas a MrBeast por aldea en África: El YouTuber defiende su trabajo filantrópico

El nombre del creador de contenido MrBeast, de nombre real Jimmy Donaldson, está envuelto en una nueva crítica a su contenido de YouTube, ahora siendo cuestionado por sus labores filantrópicas en África.

Recientemente, MrBeast publicó un video donde mostró las obras que realizó para la construcción de una aldea autosostenible en Ghana. El proyecto, con una inversión cercana a los 10 millones de dólares, tiene como objetivo reducir el trabajo infantil en comunidades productoras de cacao mediante la creación de viviendas, una clínica médica, infraestructura de agua limpia, energía solar y una escuela con capacidad para más de 300 estudiantes.

“Me parte el corazón saber que más de 1,5 millones de niños se ven obligados a trabajar en lugar de recibir una educación. Espero que este video inspire a todos a interesarse por el origen de sus alimentos y a demostrar al mundo que podemos sacar a los niños de los campos y llevarlos a las aulas, que es donde deben estar”, escribió MrBeast en su video de YouTube.

A pesar de que la obra está destinada a cambiar la vida de los niños, usuarios en X han cuestionado que el creador de contenido haga obras benéficas en África cuando bien podría realizarlas en su comunidad Greenville. La localidad en Carolina del Norte tiene índices de pobreza más elevados que el promedio nacional con un 24.6 por ciento.

La respuesta de MrBeast ante las críticas por sus proyectos filantrópicos

Ante los señalamientos sobre la supuesta falta de apoyo a su comunidad local, MrBeast respondió en sus canales oficiales para defender el trabajo que realiza de forma constante mediante su fundación sin fines de lucro, Beast Philanthropy:

"Literalmente lo hago. Tengo una organización sin fines de lucro 501c y he [distribuido] decenas de MILLONES de comidas en Estados Unidos, muchas en mi comunidad local", contestó MrBeast para aclarar la situación.

"Si enumerara todas las cosas filantrópicas que hacemos a nivel local, literalmente no podría ajustarlas en este tuit", agregó.

A diferencia de X, los comentarios en el video de YouTube son diferentes y destacan el trabajo de MrBeast en favor de la comunidad.