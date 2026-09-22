¿Qué tiene que ver Aileen Wuornos con Lizzie Borden en la serie Monstruo de Netflix?

Aileen Wuornos aparece en la temporada de Monstruos dedicada a Lizzie Borden y la serie no la trata como una simple referencia. La asesina conoce su historia, visita su casa e incluso parece establecer un vínculo con ella.

¿Qué tiene que ver Aileen Wuornos con Lizzie Borden?

En la vida real, Aileen Wuornos y Lizzie Borden no tuvieron una conexión documentada. Sus casos están separados por casi un siglo y no existen pruebas de que Wuornos considerara a Borden una inspiración o tuviera una fascinación especial por sus crímenes.

La relación que vemos en Monstruo: La historia de Lizzie Borden fue construida para la serie de Netflix. Ryan Murphy e Ian Brennan decidieron unir a las dos mujeres para explorar cómo fueron percibidas la violencia y los asesinatos cometidos por mujeres en épocas diferentes.

Lizzie fue acusada de asesinar a su padre, Andrew Borden, y a su madrastra, Abby, en Massachusetts en 1892. Fue juzgada y absuelta en 1893, aunque su nombre permaneció ligado al doble homicidio durante el resto de su vida.

Wuornos nació varias décadas después. Entre 1989 y 1990 mató a siete hombres en Florida y fue condenada por seis asesinatos. Permaneció en el corredor de la muerte hasta su ejecución mediante inyección letal en 2002.

Sus historias, por tanto, nunca se cruzaron. Es Monstruo quien crea un puente entre ellas y convierte a Lizzie en una figura que la Aileen interpretada por Sarah Paulson conoce, admira y utiliza para interpretar sus propias experiencias.

Sarah Paulson interpreta a Aileen Wuornos en Monstruo, donde el personaje desarrolla una conexión ficticia con Lizzie Borden. Netflix

¿Aileen Wuornos realmente admiraba a Lizzie Borden?

La conexión comienza a tomar forma en el cuarto episodio, cuando la temporada abandona por un momento la época de Lizzie y avanza hasta 1988 para presentar a Aileen Wuornos, casi cien años después de los asesinatos de los Borden.

En la ficción, Aileen conoce el caso y ve en Lizzie a una mujer que decidió reaccionar contra quienes la habían lastimado. La serie establece así una admiración que después utiliza para unir sus historias de forma mucho más directa.

Sin embargo, no hay pruebas de que la verdadera Wuornos pensara de esa manera sobre Borden. Netflix reconoce que no existe evidencia de que estuviera obsesionada con los asesinatos de Andrew y Abby o que Lizzie hubiera sido una influencia para ella.

Tampoco se conocen entrevistas, cartas u otros documentos en los que Wuornos presentara a Lizzie Borden como inspiración. TheWrap llegó a la misma conclusión al revisar la relación mostrada por la serie y los registros disponibles sobre Aileen.

Aileen Wuornos fue condenada por seis asesinatos y ejecutada en Florida en 2002. X @POPin4k

Aileen Wuornos tampoco visitó la casa de Lizzie Borden

La serie lleva esta conexión todavía más lejos cuando Aileen visita la casa de los Borden en Fall River, Massachusetts. Ahí pasa la noche y comienza a experimentar visiones relacionadas con Lizzie y con los asesinatos ocurridos décadas atrás.

La casa sí existe y actualmente funciona como alojamiento, pero no hay evidencia de que Wuornos se hospedara ahí. De hecho, las fechas hacen imposible que hubiera vivido la experiencia exactamente como la presenta la producción.

Aileen fue detenida en 1991 y permaneció encarcelada hasta su muerte en 2002. La antigua residencia de los Borden no comenzó a operar como bed and breakfast hasta 1996, cuando Wuornos llevaba varios años en prisión.

Las visiones y conversaciones que ocurren dentro de la vivienda también forman parte de la ficción. Monstruo utiliza ese escenario para convertir la relación simbólica que había planteado entre las mujeres en un encuentro que nunca pudo suceder.

Por qué Monstruo conecta a Aileen Wuornos y Lizzie Borden

La explicación está en el tema que Ryan Murphy e Ian Brennan quisieron desarrollar durante la temporada.

Lizzie es la primera mujer alrededor de la cual gira una entrega completa de Monstruo, después de temporadas dedicadas a Jeffrey Dahmer, los hermanos Menendez y Ed Gein.

Ella Beatty, quien interpreta a Borden, explicó que la historia aborda las circunstancias que pueden llevar a una mujer a la violencia. Dentro de esa idea, Aileen Wuornos permite trasladar la discusión hasta otra época y mostrar un caso con un desenlace judicial muy distinto.

Mientras Lizzie fue absuelta de los asesinatos, Wuornos fue declarada culpable y condenada a muerte. La serie aprovecha ese contraste para construir una relación narrativa entre mujeres asociadas con homicidios y la forma en que sus casos fueron vistos en momentos diferentes de la historia.

Sarah Paulson tampoco tiene un simple cameo. Aileen reaparece conforme avanza la temporada y su historia llega hasta sus últimos momentos, cuando Monstruo vuelve a reunirla con Lizzie mediante una secuencia ficticia durante su ejecución.